La economía colombiana se está estatizando: La dura advertencia de los banqueros en Negocios Ditu

El principal problema de la economía colombiana hoy en día es la estatización, dice el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, argumentando que cada vez crece menos el sector privado y mucho más el sector público. A largo plazo, eso puede cambiar el modelo económico y hacer que sea el Estado quien decida, al final del día, cómo se asignan los bienes y servicios en la economía y no el sector privado.

La discusión se da en un contexto en que varios gremios se quejan de la falta de interlocución con el Gobierno o hablan directamente de una “esquizofrenia regulatoria” que está espantando la inversión privada. A esta mezcla viene a sumarse la crisis fiscal que tiene a los candidatos a la Presidencia hablando de la posibilidad de una reforma tributaria.

“De enero a julio se nos va el año a muchos sectores trabajando para el Gobierno; hasta el último peso que producimos es para el Gobierno. Se empieza a generar utilidades para el accionista en el segundo semestre. Yo creo que este país no aguanta una carga tributaria más”, dijo Malagón en el foro Pulso Económico, organizado por Negocios Ditu.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, alertó por la reducción de la inversión del sector privado en medio de un panorama marcado por la incertidumbre frente a las decisiones del Gobierno, que están “espantando” a los inversionistas.



“Entonces, vemos que, efectivamente, la economía por fuera va muy bien, pero por dentro está construyendo unas enfermedades y se están agotando los anticuerpos. No quiero decir que estemos en crisis, ni mucho menos, pero sí es un momento para poder poner atención y generar las variables necesarias para construir esa economía”, dijo Lacouture.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, María Consuelo Araújo, pidió al Gobierno que deje a la empresa privada hacer lo suyo. “Lo que queremos es que el Estado dé más timón y menos remo. El remo estamos dispuestos a darlo los empresarios”, agregó.

Durante el panel, el presidente de Analdex, Javier Díaz, aseguró que sí debe venir una reforma tributaria estructural arrancando el próximo Gobierno, pero no para subirle los impuestos a las empresas, sino para reducirlos e impulsar el crecimiento económico.

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Dinero / economía Foto: referencia, Blu Radio

La situación no es tan preocupante: exdirector del DNP

Jorge Iván González fue director del DNP en la actual administración y asegura que el panorama de las finanzas públicas “no es tan crítico” cuando se mira más allá de los números del Gobierno nacional y se involucra en la discusión a las entidades territoriales.

En su concepto, el foco de una nueva reforma tributaria debe implicar cambios en los impuestos territoriales, pero también una mejor ejecución del gasto público. Por ejemplo, no se está respetando la asignación de presupuestos por programas y las regalías se están “desperdiciando” en pequeños proyectos, en lugar de integrarse en las grandes apuestas de país.

