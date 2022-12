“La polarización sí puede afectar el proceso de paz”: Piedad Córdoba

A propósito del llamado que hizo el jefe negociador en La Habana, Humberto de la Calle, por la polarización en el país que podría hacer inviable un acuerdo de paz, la exsenadora Piedad Córdoba coincidió con esta posición y señaló que las discusiones no se han centrado en los temas esenciales sino en las peleas entre personalidades.

"El tema del debate que es muy fuerte es el tema del paramilitarismo en el país, del cual no es responsable únicamente Uribe Vélez sino que es toda una estructura que está por encima de empresarios, políticos y multinacionales. Pienso que a lo que se refiere el doctor de la Calle es fundamentalmente a que esta es una exigencia que no va a ser negociable, no solamente por La Habana sino por la sociedad colombiana, de determinación del paramilitarismo", señaló.

Precisamente, respecto al debate de Farc-política que prepara el uribismo, Córdoba, quien es investigada en la Fiscalía por presuntos nexos con este grupo guerrillero, no se mostró en contra de que se haga ya que argumentó la función de los congresistas es hacer debates de control sobre todos los temas.

En otras noticias:

La Procuraduría General investiga el caso de los estudiantes venezolanos que fueron expulsados del país. Indaga información del caso al Ministerio de Relaciones Exteriores.

-Un fuerte enfrentamiento protagonizó el abogado de las directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre tras culminar el interrogatorio en la Fiscalía por la muerte de Sergio Urrego.

-Luego de que se celebrara la audiencia en contra de la ex senadora Piedad Zuccardi en la Corte Suprema de Justicia, su abogado hizo una fuerte denuncia al asegurar que se le han vulnerado todos los derechos a su defendida y que falta que le violen el derecho a la vida.

-Después de 3 horas, las autoridades en Tumaco lograron rescatar a un menor que había sido secuestrado al parecer por guerrilleros de las Farc.

-A esta hora se conocen nuevos detalles de la propagación del virus chikunguña en el país. En Bogotá se reportan 16 casos que llegaron ya con el virus a la capital del país. En el departamento de Caldas las autoridades de salud confirmaron el primer afectado por la epidemia.