Laboratorio IH invertirá $30.000 millones en planta cosmética para expandirse en la región

Con el propósito de elevar la capacidad de producción y optimizar sus procesos de desarrollo y maquila cosmética, Laboratorio IH avanza en la construcción de una infraestructura industrial de 12.000 metros cuadrados. El proyecto requerirá una inversión cercana a los $30.000 millones y estará dotado de altos niveles de automatización para responder a la demanda de un mercado que exige velocidad de respuesta y escalabilidad.

El anuncio coincide con un desempeño financiero positivo durante el primer semestre de 2026, periodo en el que la compañía reportó un crecimiento del 30% en ventas en comparación con el mismo lapso del año anterior. Asimismo, la firma incorporó a su portafolio cerca de 60 nuevos clientes potenciales, consolidando su rol como aliado estratégico para marcas locales e internacionales del sector de la belleza.

Crecimiento del sector cosmético e innovación en formulaciones

La expansión de la empresa se da en medio de un entorno global favorable para la industria cosmética. Cifras de la firma de investigación Grand View Research señalan que el sector mantendrá una tasa de incremento anual del 6,6% entre los años 2026 y 2033, impulsado por consumidores orientados hacia el autocuidado y productos especializados.

En este contexto, la corriente conocida como K-Beauty encabeza las tendencias globales, proyectando un volumen de mercado de USD 129.200 millones para 2026 y un ritmo de expansión anual del 10%. La preferencia por formulaciones funcionales, ingredientes de origen biotecnológico, soluciones multifuncionales, texturas ligeras y el concepto de skinimalism marcan los requerimientos actuales del público.



"El crecimiento de la industria demuestra que las marcas ya no compiten únicamente por lanzar nuevos productos; hoy la verdadera diferencia está en la capacidad de innovar, desarrollar formulaciones de alto valor agregado y responder con rapidez a las nuevas tendencias del consumidor. En Laboratorio IH entendimos esa transformación y por eso seguimos fortaleciendo nuestra capacidad productiva y tecnológica", afirmó Ana Catalina Echeverri, Directora Comercial de la compañía.

Infraestructura para responder al mercado global

La nueva planta de producción iniciará operaciones en abril de 2027. La infraestructura busca atender las demandas del sector mediante la transformación técnica y el respaldo científico en la elaboración de cosméticos seguros y diferenciados.

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Además del desarrollo en infraestructura, Laboratorio IH estructuró una estrategia de internacionalización centrada en América Latina. Dentro de este plan de consolidación regional, la empresa identificó a Venezuela como uno de los destinos prioritarios para su crecimiento en los próximos meses, motivada por la recuperación de la actividad comercial y el consumo en dicho territorio.

"Nuestro objetivo no es únicamente crecer en volumen. Queremos convertirnos en un aliado estratégico para las marcas que buscan innovar, desarrollar productos diferenciadores y competir en mercados cada vez más exigentes. La nueva planta representa precisamente esa visión de futuro y la confianza que tenemos en el potencial de la industria cosmética colombiana", agregó Echeverri.

Proyección de cierre y perspectiva de la industria cosmética

Basada en el comportamiento registrado en los primeros seis meses del año, la empresa proyecta mantener una tasa de incremento cercana al 30% al cierre del ejercicio 2026. Este resultado estará respaldado por la demanda en servicios de maquila especializada y el diseño de nuevas alternativas para el mercado regional.

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La integración de procesos automatizados y la adaptación a las tendencias internacionales forman parte del plan estratégico con el que Laboratorio IH busca posicionar a Colombia como un nodo de referencia en investigación, desarrollo y manufactura cosmética.