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Blu Radio  / Economía  / Luis Guillermo Quintero es el nuevo gerente general de Juan Valdez

Luis Guillermo Quintero es el nuevo gerente general de Juan Valdez

El ejecutivo se desempeñó durante más de 8 años como el gerente del Movistar Arena.

Luis Guillermo “Luigi” Quintero, nuevo gerente general de Juan Valdéz.
Luis Guillermo “Luigi” Quintero, nuevo gerente general de Juan Valdéz.
Fotos: suministrada y @JuanValdezCafe
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Luis Guillermo Quintero Martínez fue nombrado como nuevo gerente general de Procafecol, empresa encargada de la operación y administración de las tiendas Juan Valdez y de la comercialización de su café empacado en los mercados nacionales e internacionales. La decisión fue anunciada este lunes, 5 de octubre, por la Junta Directiva de la compañía.

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El nuevo gerente llega a Juan Valdez con más de 30 años de experiencia en cargos de liderazgo en empresas nacionales y multinacionales, en áreas relacionadas con crecimiento de negocios, expansión, mercadeo, operación, innovación y desarrollo de marcas. Su trayectoria ha estado especialmente vinculada con la creación de experiencias para los consumidores y la consolidación de diferentes operaciones comerciales.

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Desde 2018, Quintero Martínez se desempeñaba como gerente general de Colombiana de Escenarios S.A.S., empresa operadora del Movistar Arena de Bogotá. Durante este periodo estuvo al frente de la estrategia y operación integral del escenario, incluyendo la gestión financiera, el desarrollo de alianzas comerciales y el posicionamiento de este escenario cultural para la capital.

Experiencia de Guillermo Quintero

Su experiencia profesional también incluye cargos directivos en compañías como VTU de Colombia, Whirlpool Colombia, Mabe Colombia, Payless ShoeSource y Sony Colombia. Además, Quintero es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y especialista en mercadeo estratégico del CESA.

Con su llegada a la gerencia general, Quintero tendrá entre sus principales retos continuar fortaleciendo a Juan Valdez como una marca colombiana con presencia internacional, profundizar su conexión con los consumidores y acompañar el crecimiento sostenible de la compañía.

De acuerdo con este comunicado, el nombramiento también ratifica el propósito de la Federación Nacional de Cafeteros y de Juan Valdez de seguir desarrollando una marca creada como iniciativa de los caficultores colombianos para llevar la calidad y el origen del café de Colombia a consumidores de diferentes mercados.

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