Mario Hernández revela sus planes de expansión en Colombia y habla de los retos para 2027

El empresario Mario Hernández habló sobre los planes de expansión de su marca en Colombia, los retos económicos que enfrenta su compañía y la importancia de generar empleo en distintas regiones del país. En entrevista con El Radar de Blu Radio, destacó la apertura de una tienda en Florencia, Caquetá, y aseguró que la empresa continúa creciendo, pese a que las ventas no han alcanzado las expectativas previstas para 2026.

La llegada a nuevos mercados hace parte de la estrategia de expansión de la marca, que ya tiene presencia en ciudades como Pereira, Armenia, Manizales, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga. Según Hernández, el crecimiento depende de factores como la demanda, la disponibilidad de centros comerciales y la cantidad de personas en cada mercado.

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“Nuestro país tiene 52 millones de personas. Queremos en la marca colombiana que compita con las marcas europeas, y la gente quiere la marca Mario Hernández”, afirmó el empresario al explicar las razones para ampliar la presencia de su compañía.

¿Qué dificultades económicas enfrenta la empresa de Mario Hernández?

El empresario reconoció que los resultados de 2026 han estado por debajo de lo esperado y señaló varios factores que han afectado el comportamiento del negocio, entre ellos la inflación, el endeudamiento del país y las dificultades relacionadas con el Gobierno.

“No tan bien como esperábamos por todos los problemas que hemos tenido de gobierno, del endeudamiento del país, de la inflación, ha sido golpeada, ha golpeado mucho el consumo. Pero ahí vamos, hay que seguir adelante”, dijo Hernández.

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Pese a este panorama, aseguró que la compañía mantiene a sus trabajadores y continúa con sus actividades. “Seguimos construyendo país, seguimos teniendo toda nuestra gente, no hemos liquidado a nadie”, precisó.

Mario Hernández habló sobre el empleo y la inversión en Colombia

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De cara a 2027, el empresario señaló que el desempeño económico dependerá, entre otros aspectos, de la inversión, la llegada de capital extranjero y la participación de los empresarios en la generación de puestos de trabajo.

“Tenemos que trabajar, tenemos un per cápita de 7.000 dólares, que es nada. Tenemos que subirlo siquiera a 15.000, pero esto es un compromiso de todos los empresarios. Sin empresarios no se genera empleo”, destacó.

También sostuvo que el país necesita fortalecer su capacidad productiva y avanzar en asuntos como educación, salud, seguridad y vivienda.

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Su balance sobre el nuevo Gobierno

Hernández manifestó optimismo frente al comienzo de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, aunque reconoció que será necesario esperar para evaluar sus resultados.

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“Hay que esperar los cuatro años de gobierno. Tiene un equipo muy profesional en todas las áreas, sí, que eso es muy bueno para poder trabajar con gente que sabe. Hay que esperar los resultados, pero hay una esperanza en el país”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: