La inteligencia artificial, los pagos inmediatos, la prevención del fraude y la interoperabilidad serán algunos de los factores que transformarán los pagos digitales en América Latina y el Caribe durante 2027. Así lo pronostica Evertec, compañía de tecnología financiera y procesamiento de transacciones, que identificó cinco tendencias que marcarán la evolución del sector.

En Colombia, este cambio ya muestra avances: Bre-B supera los 36 millones de usuarios y registra más de 1.700 millones de transacciones, mientras que el comercio electrónico alcanzó ventas por $145,4 billones y 684,6 millones de compras en línea durante 2025.



Personalización con IA

Una de las principales transformaciones estará relacionada con el uso de inteligencia artificial para ofrecer servicios financieros más personalizados y resolver necesidades de los consumidores con mayor rapidez. Según Sandra Romero, country manager de Evertec Colombia, el objetivo será que los asistentes virtuales evolucionen para ofrecer soluciones concretas, al tiempo que se garantizan la protección de los datos y la supervisión de las operaciones.



Pagos invisibles

La segunda tendencia apunta a que los pagos sean cada vez más invisibles e integrados a las actividades cotidianas. Las billeteras digitales dejarán de funcionar exclusivamente como herramientas para realizar transacciones y ampliarán sus servicios hacia la búsqueda de comercios, la administración de gastos, el acceso a beneficios y la gestión de compras. A esto se suman los llamados pagos agénticos, una tecnología que permitirá a los asistentes de inteligencia artificial buscar productos, comparar precios e iniciar compras en nombre de los usuarios.



Aumentarán los pagos inmediatos

En tercer lugar, los pagos inmediatos ampliarán su presencia en los establecimientos comerciales y dejarán de concentrarse principalmente en las transferencias entre personas. En Colombia, Bre-B representa una oportunidad para conectar entidades financieras y facilitar los pagos en los negocios.



Reto con fraudes

La cuarta tendencia estará relacionada con la prevención del fraude digital mediante sistemas más predictivos e inteligentes. El uso de inteligencia artificial por parte de los delincuentes permite crear mensajes fraudulentos más convincentes, imitar voces e imágenes y construir identidades falsas. Además, la expansión de los pagos inmediatos reduce el tiempo disponible para detectar y detener operaciones sospechosas.



Conexión entre entidades

La quinta tendencia será la interoperabilidad, es decir, la capacidad de diferentes plataformas y entidades financieras para conectarse y realizar operaciones entre sí. Juliana Grajales, gerente general de Evertec Placetopay, explicó que esta evolución permitirá ampliar las alternativas de pago para consumidores y comercios, sin depender de una misma aplicación o proveedor.