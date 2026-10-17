Nequi advierte importante cambio en sus servicios: tendrá más puntos para retirar plata

Nequi incorporó las tiendas OXXO a su red de corresponsales mediante su aliado Puntored, con el objetivo de ofrecer a los usuarios más puntos para depositar y retirar dinero en efectivo en Colombia.

Aunque la plataforma mantiene la mayor parte de sus servicios de forma digital, el acceso al efectivo sigue siendo una necesidad para sus usuarios. Por eso, la integración de nuevos establecimientos busca facilitar estas operaciones en puntos cercanos a sus recorridos cotidianos.

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De acuerdo con la compañía, su red física complementaria tiene presencia en el 99 % de los municipios del país y cuenta con más de 28.000 corresponsales Bancolombia y cerca de 20.000 corresponsales Nequi que operan mediante aliados.

Nequi es una de las billeteras digitales con más usuarios en Colombia. Foto: Blu Radio.

¿Dónde se podrá retirar plata de Nequi?

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Con la incorporación de OXXO a través de Puntored, los usuarios tendrán una alternativa adicional para retirar efectivo y depositar dinero en sus cuentas. Según la entidad financiera, las tiendas de esta cadena reciben más de 12 millones de visitas mensuales por su actividad comercial.

La red también incluye establecimientos de aliados como ARA, Olímpica, Ísimo, Corbeta, Farmatodo y Farmanorte, además de los corresponsales Bancolombia y otros puntos que operan mediante agregadores como Puntored y PTM.

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La cobertura busca llegar tanto a las principales ciudades como a municipios con mayores dificultades de acceso a servicios financieros. Nequi menciona como ejemplo a Cumaribo, en Vichada, donde hay presencia de la red de corresponsales de Bancolombia.

¿Cómo hacer depósitos y retiros de Nequi?

La incorporación de nuevos establecimientos permite complementar las operaciones digitales con movimientos de efectivo. De esta manera, los usuarios pueden retirar dinero o depositarlo en un punto habilitado y después continuar administrándolo desde la aplicación.

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Para realizar estas transacciones, Nequi recomienda acudir únicamente a corresponsales autorizados y seguir las indicaciones de la aplicación.

La compañía también recordó que nunca solicita claves, códigos, códigos QR ni información personal por llamadas, mensajes o redes sociales. Por eso, recomienda no compartir códigos ni datos sensibles con terceros.

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Según la empresa, más de 29 millones de personas utilizan Nequi para realizar operaciones como pagos, transferencias, ahorro, acceso a crédito, recepción de remesas y uso de tarjeta, entre otras funciones.

La ampliación de la red física busca ofrecer más alternativas para quienes necesitan manejar efectivo, como complemento a las herramientas digitales de la plataforma.