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Nequi confirma nueva función: así podrá usarla y recibir más plata

La opción permite crear hasta 10 bolsillos con plazos y rendimientos definidos desde el momento de abrirlos.

Nequi permitirá recibir dinero del extranjero
Nequi permitirá recibir dinero del extranjero
Freepik
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Nequi se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos. La plataforma es el principal aliado de millones de ciudadanos para transferir dinero, pagar, comprar o incluso ahorrar, lo que ha permitido que muchos confíen en ella para administrar y manejar su dinero desde el celular.

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Debido a ello, Nequi anunció una nueva función que permite a sus usuarios separar dinero para ahorrar y recibir rentabilidad durante el tiempo que mantengan estos recursos guardados. La herramienta, llamada Bolsillos interesantes, permitirá establecer un objetivo, elegir el plazo y conocer cuánto dinero recibirán al finalizar.

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La función, llamada Bolsillos interesantes, permite definir una meta, elegir un plazo y conocer cuánto dinero se recibirá al finalizar el periodo seleccionado.

La disponibilidad comenzó de manera gradual. En esta primera etapa podrán acceder a la herramienta las personas que reciben su nómina a través de Nequi y un grupo de usuarios que utilizan la aplicación para administrar sus negocios, comercios o emprendimientos.

¿Cómo funcionan los Bolsillos interesantes de Nequi?

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La herramienta permite crear un espacio de ahorro dentro de la cuenta de Nequi, ya sea un depósito de bajo monto o una cuenta de ahorros. Al momento de abrirlo, cada persona define cuánto dinero quiere separar y durante cuánto tiempo lo mantendrá allí. La aplicación muestra las condiciones y la rentabilidad antes de confirmar la operación.

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Una vez creado el bolsillo, no es posible agregar más dinero ni modificar el plazo. Sin embargo, si el usuario necesita retirar los recursos antes de la fecha establecida, puede hacerlo. En ese caso, no recibirá los rendimientos y deberá retirar la totalidad del dinero que había destinado al ahorro.

Nequi funcionará como Datáfono
Nequi funcionará como Datáfono
Cortesía de Nequi

Cada usuario puede tener hasta 10 Bolsillos interesantes activos al mismo tiempo. También puede crear hasta 10 bolsillos sencillos para organizar su dinero. Todos quedan disponibles en la misma sección de la aplicación.

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Cuando se cumple el plazo seleccionado, los rendimientos se abonan en el bolsillo y el usuario puede disponer de los recursos.

¿Quiénes pueden acceder a la nueva función de Nequi?

La habilitación de la herramienta se realizará por etapas. Por ahora, la opción está dirigida a quienes reciben su salario a través de Nequi y a un grupo de personas que administran sus negocios mediante la plataforma.

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La entidad señaló que ampliará la disponibilidad de manera progresiva y comunicará las novedades a través de sus canales oficiales. Los usuarios pueden consultar directamente en la aplicación si ya tienen habilitada esta opción.

¿Cuánto dinero se puede recibir con los Bolsillos interesantes?

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Nequi no establece en el anuncio una tasa única de rentabilidad. Las condiciones se presentan al crear cada bolsillo, por lo que el usuario puede conocer cuánto recibirá antes de decidir el monto y el plazo de ahorro.

Manuel Congote, director de Inteligencia de Negocio de Nequi, afirmó que la herramienta busca ayudar a las personas a organizar sus recursos y ahorrar con un propósito definido. También explicó que los usuarios pueden disponer del dinero si lo necesitan antes del vencimiento, aunque en ese caso no recibirán los rendimientos.

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