“No podemos dejar que el país se apague”: Gobierno anuncia proyecto para conseguir $1,2 billones

El Ministerio de Hacienda radicará un proyecto de ley con mensaje de urgencia para conseguir $1,2 billones destinados a financiar medidas de liquidez del sector eléctrico ante el fenómeno de El Niño. El anuncio se dio en medio de un debate de control político por la crisis energética en la Comisión V del Senado.

"Necesitamos presentar un proyecto con mensaje de urgencia para conseguir 1,2 billones de pesos que necesitamos para poder seguir financiando las medidas de liquidez que necesitamos mientras pasa el fenómeno del Niño", afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien precisó que el proyecto será presentado junto con el Ministerio de Minas y Energía.

Torres de energía Foto: AFP

"Tiene que tener mensaje de urgencia y de urgencia absoluta. Y lo vamos a hacer porque necesitamos ese dinero y porque no vamos a dejar que el país se apague. Eso es lo que queremos evitar y vamos a tratar de hacerlo", agregó el funcionario.

Gómez detalló que en el Presupuesto General de la Nación hay $2,5 billones asignados al Ministerio de Minas y Energía, a los que se suma un espacio adicional de $1,6 billones liberado por la ministra mediante una vigencia futura. En total, el sector contará con $4,1 billones el próximo año.



Además, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se refirió a la gestión de la administración de Gustavo Petro y afirmó que la crisis energética responde a los cuatro años de inacción.

Energía eléctrica en Colombia. Foto: RG Distribuciones.

“Porque este sector sobrevivió a Irene Vélez. Difícil un reto más grande para un sector tan importante como el de tener una persona que no solo nunca entendió, sino nunca quiso entender de qué se trataba este sector. Después vino el ministro Palma, que entendía un poco más, pero no hizo nada. Entonces, 4 años de inacción sí generan unos problemas estructurales muy serios”, afirmó el ministro.