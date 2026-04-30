“La economía podría enfrentar una crisis en 1, 2 o 3 años”: advertencia del presidente del CARF

El presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Juan Carlos Ramírez, alertó sobre las restricciones presupuestales que enfrenta la entidad y los desafíos estructurales de las finanzas públicas en Colombia, en el marco de la presentación de su más reciente informe ante el Congreso. El organismo, creado en 2021 para hacer seguimiento a la regla fiscal y al manejo del gasto público, podría ver comprometido su funcionamiento hacia finales de año.

Ramírez explicó en Mañanas Blu 10:30 que el CARF es “el comité que hace el seguimiento a las finanzas públicas” y que, aunque cuenta con autonomía técnica, depende administrativamente del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, advirtió que los recursos asignados para 2026 son insuficientes: “Desafortunadamente, este año el Ministerio nos asignó unos recursos que no nos alcanzan […] sino hasta octubre”.

El directivo señaló que la entidad opera con una estructura mínima: “Somos una entidad muy austera”, con solo siete funcionarios técnicos y sin personal administrativo de planta. Además, subrayó que la reducción presupuestal contrasta con el incremento del gasto en el Ministerio: “Mientras el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda creció 8 %, a nosotros nos redujeron los recursos en términos nominales”.



Déficit fiscal y sostenibilidad económica

En relación con el informe presentado, el presidente del CARF advirtió sobre un deterioro progresivo en el balance fiscal del país. Según explicó, Colombia enfrenta una brecha persistente entre ingresos y gastos: “Cada año nos tenemos que endeudar más para poder sostener los gastos corrientes”. Esta situación, afirmó, ha superado niveles sostenibles y podría derivar en una crisis si no se toman medidas.

El organismo hizo un llamado a ajustar gradualmente las finanzas públicas: “Ese ajuste entre ingresos y gastos […] va a exigir que en algún momento el Gobierno llegue a una situación en la cual los gastos puedan ser sufragados por los ingresos corrientes”.



Crecimiento impulsado por consumo

Otro de los puntos críticos señalados por el CARF es la dinámica del crecimiento económico. Ramírez indicó que el consumo —tanto público como privado— está creciendo a un ritmo superior al de la producción nacional: “El consumo […] viene creciendo a unas tasas mayores al 3%, mientras la producción nacional solamente crece al 2 %, 2,5 %”.



Advirtió que este comportamiento es insostenible en el mediano plazo y podría conducir a un “recalentamiento de la economía”. En ese sentido, enfatizó la necesidad de promover la inversión como motor de crecimiento: “Sabemos que nos va a conducir a una crisis que puede manifestarse en 1, 2, 3 años progresivamente”.



Rol técnico e independencia del CARF

Frente a cuestionamientos sobre posibles tensiones con el Gobierno, Ramírez evitó atribuir motivaciones políticas a la situación presupuestal. “Tratamos de no tomarlo así”, afirmó, reiterando que la labor del CARF es estrictamente técnica. También aclaró el alcance de sus funciones: “Nosotros […] opinamos técnicamente sobre eso, pero nuestras opiniones no son vinculantes. El Gobierno sigue siendo autónomo”.

Finalmente, insistió en la importancia de mantener el debate público sobre las finanzas del Estado y advirtió que, de no resolverse la falta de recursos, el CARF no podría emitir sus pronunciamientos legales en los últimos meses del año.

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