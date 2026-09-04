Nu Colombia busca practicantes universitarios de diseño, negocios y operaciones

La compañía financiera Nu Colombia oficializó la apertura de su programa de prácticas profesionales para el primer semestre de 2027. La convocatoria estará disponible hasta el próximo 22 de septiembre para estudiantes universitarios que cursen los últimos semestres de sus carreras.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, el proceso busca vincular alumnos de programas como administración de negocios, economía, ingeniería industrial y diseño, entre otros perfiles afines.



Áreas y roles disponibles

Las personas seleccionadas iniciarán labores en enero de 2027 y se integrarán a tres dependencias de la organización:



Análisis de negocios (Business analytics): participación en el procesamiento y generación de datos para apoyar la toma de decisiones empresariales.

participación en el procesamiento y generación de datos para apoyar la toma de decisiones empresariales. Operaciones de producto (Product operations): labores centradas en la ejecución de productos financieros y seguimiento a metas de atención.

labores centradas en la ejecución de productos financieros y seguimiento a metas de atención. Diseño (Design): apoyo en investigación, prototipado y desarrollo de experiencias digitales en equipos multidisciplinarios.

Nu tiene millones de clientes en Colombia. Montaje: Blu Radio.

Requisitos exigidos para la postulación

La empresa estableció las condiciones necesarias que deben cumplir los aspirantes para ingresar al proceso de selección:



Estar matriculado en una universidad colombiana, cursar los últimos semestres de la carrera y contar con la aprobación académica para realizar la práctica.

cursar los últimos semestres de la carrera y contar con la aprobación académica para realizar la práctica. Demostrar un nivel avanzado del idioma inglés.

Residir en Bogotá y disponer de tiempo para cumplir con el esquema de trabajo híbrido (tres días presenciales por semana en oficina).

(tres días presenciales por semana en oficina). Contar con disponibilidad para cumplir una jornada de 40 horas semanales (8 horas diarias) durante 6 meses o un año, según el plan de estudios, con fecha proyectada de grado entre julio y diciembre de 2027.

El trámite de evaluación de las candidaturas se extenderá por aproximadamente dos meses. Durante este periodo, las personas inscritas deberán presentar pruebas en línea, dinámicas de trabajo grupal y entrevistas presenciales o virtuales con los líderes de las áreas y el equipo de talento humano.

El registro de hojas de vida se realiza a través de la plataforma de empleo de la compañía (Nubank Jobs), en donde se detalla el paso a paso del cronograma de admisión.

