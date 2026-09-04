Bancolombia abre cerca de 500 vacantes de empleo para estudiantes y profesionales

Bancolombia anunció la apertura de cerca de 500 oportunidades laborales y de aprendizaje en distintas ciudades del país, destinadas a estudiantes, profesionales y perfiles de liderazgo. La convocatoria busca vincular talento para áreas comerciales, operativas y administrativas de la entidad bancaria.

De acuerdo con la información suministrada por la institución financiera, la oferta se divide en diferentes categorías dirigidas a personas en distintas etapas de su trayecto profesional.

"Cada proceso de selección es una oportunidad para conectar con personas que quieren crecer y aportar a la construcción de un mejor país", explicó Alejandro Botero, vicepresidente Corporativo de Bancolombia, sobre la apertura de las convocatorias.

Bancolombia estrena función para los clientes. Fotomontaje: Blu Radio

Distribución de las vacantes disponibles en Bancolombia

Las plazas habilitadas por la organización bancaria se estructuran de la siguiente manera:



Practicantes universitarios: 254 vacantes disponibles para estudiantes que requieran iniciar su periodo de práctica durante el primer semestre del año 2027.

254 vacantes disponibles para estudiantes que requieran iniciar su periodo de práctica durante el primer semestre del año 2027. Aprendices técnicos: 150 cupos para personas interesadas en recibir formación técnica mediante instituciones aliadas como Censa, Ceipa, Cesde, Politécnico PIO y Campoalto.

150 cupos para personas interesadas en recibir formación técnica mediante instituciones aliadas como Censa, Ceipa, Cesde, Politécnico PIO y Campoalto. Profesionales: 104 vacantes para roles como analistas, diseñadores de procesos, abogados, negociadores de servicios y ejecutivos comerciales. De estas plazas, 65 están enfocadas en áreas especializadas como ingeniería de software, analítica, ciberseguridad, arquitectura de soluciones y arquitectura empresarial.

104 vacantes para roles como analistas, diseñadores de procesos, abogados, negociadores de servicios y ejecutivos comerciales. De estas plazas, 65 están enfocadas en áreas especializadas como ingeniería de software, analítica, ciberseguridad, arquitectura de soluciones y arquitectura empresarial. Roles de liderazgo: 10 vacantes para cargos de dirección, entre los que se incluyen coordinador de ventas, jefe de sección, gerente de sucursal y gerente comercial.

Bancas de Talento para futuras plazas

Dentro del esquema de selección, la entidad mantiene activo el mecanismo denominado "Bancas de Talento", el cual permite realizar de forma anticipada las etapas de evaluación para cubrir futuras plazas que se liberen en la organización.



Actualmente, este proceso de selección previa se encuentra habilitado para los cargos de asesor de servicios y direccionador en ciudades como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Medellín. Asimismo, la convocatoria para el perfil de ejecutivo senior preferencial recibe postulaciones de profesionales con experiencia comercial.



¿Cómo postularse a la convocatoria de Bancolombia?

Las personas interesadas en consultar los requisitos específicos de cada perfil, revisar el detalle de las plazas por ciudad y enviar su hoja de vida deben ingresar al portal oficial de la entidad en la sección habilitada para empleo: https://www.bancolombia.com/acerca-de/trabaja-con-nosotros