Abren 664 vacantes para auxiliar de farmacia en Bogotá: así puede postularse

Con el objetivo de impulsar a nuevos talentos y fortalecer el empleo en Bogotá, Colsubsidio anunció importante convocatoria para auxiliar de farmacia y administrador de establecimiento farmacéutico a partir de este mes de septiembre, dirigido en especial para jóvenes tecnólogos.

En total, son 664 vacantes para Auxiliar de Farmacia Institucional y 33 para Administrador de Establecimiento Farmacéutico Institucional, dirigidas tanto a personas que buscan su primera experiencia laboral como a quienes desean seguir creciendo en el sector farmacéutico.

¿Cuáles requisitos para aplicar a la oferta de auxiliar de farmacia?

De acuerdo con Colsubsidio, lo ideal es que sea una oportunidad para quienes estén iniciando su trayectoria en el mundo farmacéutico y, dependiendo el cargo, esto se necesita:



Auxiliar de farmacia: entre sus principales funciones se encuentran la recepción, almacenamiento y dispensación de medicamentos, la gestión de inventarios y la atención a los usuarios. Además tener educación básica y certificación rethus.

entre sus principales funciones se encuentran la recepción, almacenamiento y dispensación de medicamentos, la gestión de inventarios y la atención a los usuarios. Además tener educación básica y certificación rethus. Administrador de Establecimiento Farmacéutico Institucional: estará a cargo de la gestión integral de los puntos de servicio, el liderazgo de equipos y el seguimiento de indicadores.

“En nuestras droguerías, trabajamos con pasión y conocimiento para cuidar la salud y el bienestar de quienes confían en nosotros. Únete a un equipo que transforma positivamente la vida de los colombianos”, indicaron.

BLU Radio. Farmacia, referencia / Foto: Urna de Cristal

¿Cuánto es el pago y horario en cada oferta?

Auxiliar de farmacia:



Salario: $1.530.900 + auxilio de transporte + pacto colectivo

Horario: Lunes - Sabado con dos domingos al mes - turnos rotativos - 36 horas semanales

Administrador de Establecimiento Farmacéutico Institucional:



Salario: $2.300.000 + auxilio de transporte + prestaciones de ley

$2.300.000 + auxilio de transporte + prestaciones de ley Horario: 7 horas diarias, de acuerdo con la programación del punto de servicio.

¿Cómo aplicar a esta oferta laboral?

Necesita ingresar a la página web oficial de Colsubsidio y en el apartado de ‘Droguerías’ podrá consultar todas las ofertas disponibles. Luego ingresas sus datos personales, llenar la hoja de vida y esperar respuesta del portal oficial.