Nu ha entregado más de 1 billón de pesos en rendimientos a sus clientes en 5 años en Colombia

Desde su llegada a Colombia, Nu Bank ha entregado 1.1 billones de pesos en rendimientos a sus clientes, incluyendo a quienes tienen las famosas 'cajitas' de su cuenta de ahorros.

La compañía celebra esta semana su quinto aniversario con 5 millones de clientes, lo que equivale a un 15% de la población en el país. Sin embargo, su plan de expansión está lejos de concluir.

Solo este año Nu invertirá unos 473.000 millones de pesos para ampliar sus operaciones en Colombia y la estrategia en los próximos meses incluye la ampliación de su programa de fidelidad Nu Plus.

"En número de clientes estamos 2.2 veces por encima de lo que habíamos proyectado inicialmente. Así que, bueno, eso creo que habla de la necesidad de irrupción que había en este mercado", explicó Marcela Torres, presidenta de Nu en Colombia.



Nu inició sus operaciones en Colombia con una tarjeta de crédito. Cinco años después la compañía tiene un portafolio de productos que incluye tres tipos distintos de tarjetas de crédito, una cuenta de ahorros, inversiones en CDT y una naciente línea de negocios relacionada con créditos a personas naturales. En la actualidad la compañía tiene unos 10 billones de pesos en depósitos de sus clientes, lo que la pone en el top cinco de empresas financieras.

¿Por qué Nu Bank presiona por la 'desaparición' del 4 x1.000 en Colombia?

Hoy la agenda de Nu incluye también seguir su campaña para presionar la implementación de un sistema interoperable que permita poner en práctica la exención del 4 x 1.000 para el grueso de la población.

Aunque una ley de 2022 obliga a la implementación de una comunicación entre entidades financieras para facilitar el proceso, la verdad es que no todas las entidades financieras están conectadas al sistema y la propia ley dejó un vacío que ha impedido forzar el arranque del esquema hasta que "el sistema esté listo".

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"Tenemos apuestas de largo en Colombia y seguiremos invirtiendo para ampliar el portafolio que nos permita abrirle la puerta a más colombianos. Además, seguiremos impulsando iniciativas de sector para que sea cada vez más moderno, competitivo e incluyente", agregó Torres.