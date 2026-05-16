Bancolombia y Nequi suspenderán servicios: no podrán transferir plata por este motivo

Miles de usuarios de Bancolombia y Nequi deberán programar con anticipación algunos movimientos financieros este fin de semana debido a un mantenimiento anunciado por ambas plataformas.

Las entidades informaron que durante la madrugada del domingo 17 de mayo varios servicios presentarán restricciones temporales mientras se realizan ajustes programados en sus sistemas. Aunque buena parte de las operaciones seguirá funcionando normalmente, sí habrá afectaciones en algunos movimientos clave entre Bancolombia y Nequi.

El mantenimiento, según comunicaron oficialmente las compañías, comenzará a las 3:00 a. m. y se extenderá aproximadamente hasta las 8:00 a. m., horario escogido por tratarse de una franja de menor movimiento de usuarios.



Qué servicios tendrán fallas entre Bancolombia y Nequi

La principal novedad anunciada por Nequi es que durante ese periodo no será posible realizar transferencias entre cuentas de Bancolombia y la billetera digital.



Además, quedará temporalmente fuera de servicio la función conocida como “Plata al Toque”, herramienta utilizada para enviar dinero de manera inmediata entre ambas plataformas.

Las entidades insistieron en que se trata de una suspensión parcial y no de una caída general del sistema. Según explicaron, la intervención hace parte de actualizaciones tecnológicas habituales orientadas a fortalecer la operación de sus canales digitales.

Entre las operaciones que sí estarán disponibles aparecen:



Consultas de saldo y movimientos.

Transferencias entre cuentas Bancolombia.

Recepción de remesas.

Pagos por PSE.

Uso de tarjetas débito y crédito.

Retiros en cajeros automáticos.

Pagos con QR y datáfonos.

En el caso de Nequi, también continuarán funcionando los envíos de dinero entre usuarios de la misma plataforma y los pagos en comercios.



Por qué Bancolombia realizará mantenimiento en sus canales

De acuerdo con Bancolombia, el procedimiento corresponde a un mantenimiento programado y no a una falla inesperada.

Publicidad

La entidad financiera explicó que este tipo de intervenciones se realiza en horarios de baja transaccionalidad para disminuir el impacto entre los usuarios y permitir actualizaciones en la infraestructura tecnológica.

Además, señaló que durante la jornada habrá monitoreo constante para verificar que los servicios se restablezcan correctamente una vez finalicen los trabajos técnicos.

La recomendación para los usuarios es programar con anticipación las transferencias entre Bancolombia y Nequi, especialmente quienes necesiten mover dinero durante la madrugada del domingo.



Qué operaciones seguirán funcionando durante la suspensión

Pese a las restricciones temporales, las dos plataformas confirmaron que la mayoría de los servicios continuará activa.

Publicidad

En el caso de Nequi, seguirán disponibles:



Transferencias entre usuarios Nequi.

Pagos en establecimientos comerciales.

Uso de la tarjeta Nequi Visa.

Transferencias mediante llaves.

Movimientos que no dependan del canal afectado.

Por su parte, Bancolombia mantendrá operativas varias funciones para clientes personales y empresariales, incluyendo pagos digitales y recepción de dinero por distintos canales electrónicos.

Las entidades recalcaron que, una vez concluya el mantenimiento, los servicios afectados volverán a operar normalmente durante la mañana del domingo 17 de mayo.