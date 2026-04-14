Nuestra responsabilidad es cuidar 240.000 empleos: Asocolflores

"Es nuestra responsabilidad asegurar esos 240 mil empleos, seguir creciendo, pero seguir también impactando socialmente a todas esas familias que derivan su sustento de este sector. Aquí no se han perdido empleos y, si uno tiene en cuenta que el Dane estima que cada hogar rural lo conforman, en promedio, tres punto cero tres personas, estamos hablando de que la estabilidad de este mercado garantiza el sustento de más de setecientos veintisiete mil colombianos", asegura Laura Valdivieso, la nueva presidenta de Asocolflores.

La floricultura es una de las fuentes de empleo formal más importantes del campo colombiano, especialmente para las mujeres cabeza de familia, que conforman la mayor parte de la fuerza laboral.

BLU Radio. Flores / Foto: Asocolflores

Para Valdivieso, uno de los retos más importantes es mantener los niveles de empleo del sector en un contexto en el que han aumentado los costos laborales. Vale recordar que el año pasado entró en vigencia la reforma laboral, que el salario mínimo subió un 23,7 % en 2026 y que la jornada laboral se está reduciendo. Aun así, los niveles de empleo en el sector están en niveles "similares" a los del año pasado.

"Esta es una actividad intensiva en mano de obra, y el cincuenta por ciento de nuestros costos corresponden precisamente al talento humano. Así que este es un tema que tiene muchísimas aristas en las que estamos trabajando y que son críticas para manejar el futuro del sector. Aquí, uno de los pilares es la sostenibilidad social, y por eso nuestra prioridad es seguir trabajando para asegurar esos doscientos cuarenta mil empleos, todos formales, que el sector genera", agregó Valdivieso.



Billetes colombianos Foto: Blu Radio

A la lista de retos hay que sumarle la revaluación del peso colombiano y los aranceles en Estados Unidos, que están desafiando a las empresas del sector.

Hoy, las flores colombianas llegan a 100 mercados en el mundo, pero para el gremio aún es necesario seguir abriendo puertas y seguir diversificando la actividad.