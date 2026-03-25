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Blu Radio  / Economía  / Nuevo liderazgo en Gi Group Holding busca impulsar empleo y productividad en Colombia

Nuevo liderazgo en Gi Group Holding busca impulsar empleo y productividad en Colombia

La compañía destacó que esta designación también responde a la necesidad de contar con liderazgos capaces de integrar innovación, productividad y enfoque social en el mundo del trabajo.

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