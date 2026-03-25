La multinacional Gi Group Holding anunció la designación de Catalina Landínez Herrera como nueva Country Manager en Colombia, en una decisión que busca fortalecer su operación en el país y responder a los cambios que atraviesa el mercado laboral.

El nombramiento se da en un contexto de transformación en las dinámicas de empleo, donde las organizaciones demandan soluciones más flexibles y estratégicas en la gestión del talento.

Con más de dos décadas de experiencia en el sector de recursos humanos, Landínez ha construido una trayectoria enfocada en áreas como staffing y selección permanente, liderando equipos en entornos altamente competitivos tanto a nivel nacional como regional.

Su perfil combina formación en negocios internacionales con estudios en alta gerencia, lo que le ha permitido consolidar una visión orientada a resultados y desarrollo organizacional.



Nuevo liderazgo en Gi Group Holding busca impulsar empleo y productividad en Colombia

Desde su nuevo cargo, la directiva tendrá como reto principal consolidar la presencia de la compañía en Colombia, promoviendo estrategias de crecimiento sostenible y fortaleciendo la conexión entre empresas y talento.

La compañía destacó que esta designación también responde a la necesidad de contar con liderazgos capaces de integrar innovación, productividad y enfoque social en el mundo del trabajo. En esa línea, se espera que la nueva Country Manager impulse soluciones que no solo aporten valor económico a las organizaciones, sino que también contribuyan a mejorar las condiciones de empleabilidad en el país.

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Con presencia en más de 50 países, Gi Group Holding reafirma así su apuesta por el mercado colombiano, en el que busca consolidarse como un actor clave en la evolución del empleo formal y en la generación de oportunidades laborales sostenibles