Nuevo modelo de franquicias busca acelerar la expansión del fitness boutique

Luego de consolidarse como uno de los ecosistemas de fitness boutique de mayor crecimiento en Latinoamérica, la firma colombiana Action Black anunció el lanzamiento de su nuevo modelo de franquicias y socios locales. Tras años de crecimiento sostenido bajo la operación de capital propio, con el que logró tener 137 sedes en seis países, la compañía alcanzó un nivel de madurez operativa y financiera que le permite compartir su modelo de negocio con emprendedores interesados en incursionar y crecer en la industria fitness.

Esta estrategia complementará el plan de expansión internacional de la marca hacia nuevos mercados como Inglaterra, China, República Dominicana y Ecuador, además de blindar su liderazgo en ubicaciones principales como Colombia y México. El despliegue de este modelo de negocio responde al gran momento que atraviesa la industria del bienestar en el mundo, pues de acuerdo con datos de Mordor Intelligence, el mercado global de clubes de salud y fitness se valora actualmente en USD 135.710 millones y crece a una tasa anual compuesta del 8.01%. Además, las franquicias representan el 42% de los centros deportivos y el 6.5% del total de las marcas franquiciadas en Europa.

Action Black

Para fortalecer esta expansión global, la multinacional liderada por el empresario Wilder Zapata estructuró recientemente una financiación por US$18 millones junto a Bancolombia, BTG Pactual y Davivienda, recursos que impulsarán el crecimiento conjunto con los nuevos inversionistas estratégicos. A través de este formato de asociación, el franquiciado recibe una operación completamente estructurada y llave en mano que abarca desde el acompañamiento en la selección del punto comercial, diseño y construcción del club, hasta la transferencia de tecnología, marketing, procesos comerciales, capacitación de personal y soporte permanente.

“Nuestros inversionistas acceden a una marca exportada desde Colombia hacia México, Estados Unidos, Brasil, España, Portugal, Republica dominicana, Ecuador e Iglaterra, con resultados financieros que respaldan la solidez de la propuesta. En el caso del mercado local y más estable, la compañía ha registrado un retorno de inversión promedio de 17.6 meses por sede, teniendo incluso varios casos de éxito de Pay Back de 8 meses, acompañado de márgenes EBITDA cercanos al 60% en clubes maduros y una tasa de cancelación mensual de clientes de apenas el 2.85%, demostrando una altísima capacidad de retención y fidelización en el mercado”, explica Zapata.



Asimismo, el plan proyecta un alto impacto socioeconómico en la región, pues cada apertura de Action Black se traducirá en la generación de decenas de nuevos empleos, que se suman a los 2.000 colaboradores directos e indirectos que tiene la marca en áreas clave como entrenamiento, ventas, operaciones, servicio al cliente, construcción, tecnología y marketing, consolidando una vitrina global para el bienestar con sello colombiano.

Las proyecciones de Action Black para el próximo año son incorporar varias decenas de nuevas franquicias en territorios estratégicos y consolidar sus operaciones en los países donde ya tiene presencia. El salto hacia el modelo de franquicias representa también una oportunidad para demostrar el potencial de las marcas latinoamericanas en la exportación de innovación y procesos ágiles, compitiendo directamente con los grandes referentes internacionales del fitness boutique gracias a su fuerte enfoque en la experiencia del cliente y la creación de comunidades.