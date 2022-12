Óscar Iván Zuluaga promete pensión de salario mínimo para los más necesitados

con entregar un subsidio de tres millones de pesos a los recién nacidos de familias de bajo presupuesto y con esos recursos crear una cuenta de ahorros para que con los intereses se pueda pensionar en el futuro.

"Es una garantía para que un colombiano que nace en un hogar pobre de los niveles uno, dos y tres Sisbén pueda, a través de un aporte único que hace el Gobierno, tener una suma que le garantice una pensión de un salario mínimo”, dijo Zuluaga.

Otra propuesta del candidato tiene que ver con el tema de los Beneficios Económicos Periódicos. "Mi propuesta focalizarlos en los mayores de 50 años que no van a cumplir con los requisitos para una pensión pero que han aportado algo a través de su vida laboral. Aportarles con cargo a esta ley una suma adicional que les permita constituir un capital y poder tener un ingreso básico de subsistencia para que puedan tener una vejez digna".

La tercera propuesta en el tema pensional, es lograr que tres millones de colombianos mayores de 60 años que viven en condiciones de pobreza puedan tener un apoyo económico mensual que les permita tener una vejez digna.

Por último, Zuluaga aseguró que no aumentará la edad de jubilación. "Yo no voy a aumentar la edad de pensiones porque el problema de las pensiones en Colombia es la alta informalidad y sólo el 40% de los colombianos que cotizan acceden a una pensión luego la solución no es aumentar la edad de pensión".