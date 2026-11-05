Parejas que cuidan a personas con discapacidad podrían recibir cuota monetaria: los requisitos

Las labores de cuidado dentro de las familias también pueden representar un aporte al bienestar y la calidad de vida de las personas que necesitan asistencia. En muchos hogares, estas actividades son asumidas por el cónyuge o compañero(a) permanente de un trabajador, quien puede dedicar parte de su tiempo a atender a una persona con discapacidad.
Frente a esta situación, la Superintendencia del Subsidio Familiar recordó que estas personas pueden ser beneficiarias de la cuota monetaria que entrega la caja de compensación familiar a la que está afiliado el trabajador, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para acceder a este apoyo económico.
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¿Cuáles son los requisitos para recibir la cuota monetaria por labores de cuidado?
De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el cónyuge o compañero(a) permanente del trabajador afiliado puede ser considerado persona a cargo para recibir la cuota monetaria, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
- No tener vinculación laboral ni ingresos propios: la persona que realiza las actividades de cuidado no debe contar con un empleo ni recibir ingresos propios.
- Realizar actividades de cuidado: debe estar a cargo de una persona con discapacidad y apoyarla en tareas básicas de su vida diaria.
- Presentar una certificación médica: se debe contar con un documento expedido por la EPS, IPS o entidad competente que acredite la situación de discapacidad de la persona que requiere asistencia.
- Cumplir con las condiciones de remuneración: el trabajador debe tener una remuneración mensual, o la del hogar, que no supere los dos salarios mínimos legales vigentes.
La Superintendencia del Subsidio Familiar explicó que este beneficio es gestionado a través de las cajas de compensación familiar y busca reconocer el aporte de quienes, mediante sus labores de cuidado, contribuyen al bienestar y la inclusión de sus familias.
De esta manera, el cónyuge o compañero(a) permanente de un trabajador afiliado puede acceder a este apoyo económico si reúne las condiciones señaladas por la entidad.