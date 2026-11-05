Parejas que cuidan a personas con discapacidad podrían recibir cuota monetaria: los requisitos

Las labores de cuidado dentro de las familias también pueden representar un aporte al bienestar y la calidad de vida de las personas que necesitan asistencia. En muchos hogares, estas actividades son asumidas por el cónyuge o compañero(a) permanente de un trabajador, quien puede dedicar parte de su tiempo a atender a una persona con discapacidad.

Frente a esta situación, la Superintendencia del Subsidio Familiar recordó que estas personas pueden ser beneficiarias de la cuota monetaria que entrega la caja de compensación familiar a la que está afiliado el trabajador, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para acceder a este apoyo económico.

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¿Cuáles son los requisitos para recibir la cuota monetaria por labores de cuidado?

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el cónyuge o compañero(a) permanente del trabajador afiliado puede ser considerado persona a cargo para recibir la cuota monetaria, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:



No tener vinculación laboral ni ingresos propios: la persona que realiza las actividades de cuidado no debe contar con un empleo ni recibir ingresos propios.

la persona que realiza las actividades de cuidado no debe contar con un empleo ni recibir ingresos propios. Realizar actividades de cuidado: debe estar a cargo de una persona con discapacidad y apoyarla en tareas básicas de su vida diaria.

debe estar a cargo de una persona con discapacidad y apoyarla en tareas básicas de su vida diaria. Presentar una certificación médica: se debe contar con un documento expedido por la EPS, IPS o entidad competente que acredite la situación de discapacidad de la persona que requiere asistencia.

se debe contar con un documento expedido por la EPS, IPS o entidad competente que acredite la situación de discapacidad de la persona que requiere asistencia. Cumplir con las condiciones de remuneración: el trabajador debe tener una remuneración mensual, o la del hogar, que no supere los dos salarios mínimos legales vigentes.

La Superintendencia del Subsidio Familiar explicó que este beneficio es gestionado a través de las cajas de compensación familiar y busca reconocer el aporte de quienes, mediante sus labores de cuidado, contribuyen al bienestar y la inclusión de sus familias.

De esta manera, el cónyuge o compañero(a) permanente de un trabajador afiliado puede acceder a este apoyo económico si reúne las condiciones señaladas por la entidad.

