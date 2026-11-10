Partido Liberal radica texto alternativo a la reforma y frena IVA al agro y a tiendas de barrio

El Partido Liberal radicó un texto alternativo frente al proyecto de ley de rescate fiscal presentado por el Gobierno nacional en las comisiones económicas del Congreso de la República.

En diálogo con Mañanas Blu, el senador Álvaro Monedero, integrante de la Comisión Cuarta del Senado, explicó que la bancada busca ajustar la iniciativa para evitar impactos destructivos sobre el aparato productivo y el bolsillo de los ciudadanos.

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Si bien el congresista reconoció las apremiantes dificultades fiscales que afronta el país, subrayó que el trámite legislativo requiere consensos reales para no desencadenar una crisis social.

Alerta por el déficit fiscal y necesidad de un borrador propio

El congresista liberal enfatizó que la presentación de una propuesta propia responde al compromiso de representar las inquietudes de los sectores productivos y regionales escuchados durante su labor parlamentaria.



Frente al trámite del proyecto, Monedero sostuvo: "Todo proyecto de ley como ingresa no sale del Congreso. Por eso existe la discusión y es parte de nuestra tarea. Para eso representamos nosotros a los ciudadanos en el Congreso".

Asimismo, advirtió sobre los riesgos financieros que encara la nación si se postergan las decisiones económicas: "Si no hacemos nada, puede que en uno o dos años no pase aún nada grave, pero hacia el futuro vamos a caer en una sensación de pagos. Inmediatamente eso se viene en cascada contra toda la población. Va a haber mayor pobreza, van a quebrarse las empresas, no va a haber confianza inversionista... hay que hacer algo, pero hay que hacer algo que políticamente tampoco nos vaya a generar una hecatombe social".

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Rechazo al IVA en el sector agrícola y en las bebidas de consumo masivo

Uno de los ejes centrales de la discrepancia radica en los impuestos indirectos. El Partido Liberal rechaza la aplicación del IVA a la canasta familiar y a los bienes de capital del sector agropecuario.

Monedero enfatizó la vulnerabilidad del campo colombiano frente a estos tributos: "Colocarle IVA a la maquinaria agrícola, a los sistemas de riego, a los fertilizantes, al final van a encarecer el producto final".

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Por otra parte, la colectividad rechazó el gravamen adicional a la cerveza y a las bebidas endulzadas o con edulcorantes, el cual busca recaudar cerca de 9,7 billones de pesos dentro del paquete total de 15 billones que aspira la reforma. Según el senador, dicha carga aumentaría el precio de la cerveza en cerca de un 50% y castigaría a la economía popular.

Sobre el impacto en las tiendas de barrio, Monedero advirtió: "Las tiendas de barrio, el 60% de sus ventas están amparadas en ventas de bebidas de cerveza endulzadas con azúcar y edulcorantes. Así que afectaría también un negocio local".

Agregó además que un aumento desmedido en licores y cigarrillos reduciría las rentas de los departamentos y estimularía el contrabando.

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Regulaciones a plataformas electrónicas, apuestas en línea y renta corporativa

No obstante las diferencias, la bancada liberal coincide en la necesidad de corregir asimetrías tributarias, como aplicar una tarifa de IVA del 19% a las compras internacionales por plataformas de comercio electrónico (como Temu o Shein) inferiores a 200 dólares.

Monedero justificó este respaldo señalando: "Esto es algo que está dañando la cancha en competencia porque el comercio local tiene que pagar impuestos, tiene que pagar ICA, tiene que pagar empleados para vender un zapato importado y usted lo puede comprar directamente sin pagar IVA".

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En cuanto al cobro de IVA a los juegos y apuestas por internet, el senador discrepó de aplicarlo sobre el valor apostado por el usuario, ya que impulsaría la evasión mediante herramientas informáticas como redes VPN.

Escuche aquí la entrevista: