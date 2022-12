Pesimismo económico entre los empresarios colombianos, el peor en 8 años

De acuerdo con los resultados de la más reciente medición de la Encuesta de Opinión Empresarial realizada por Fedesarrollo, en mayo el Índice de Confianza Industrial se ubicó en 8,8 puntos negativos, lo que representó una caída de 14 puntos respecto al mismo mes de 2016.

Esto significa el nivel más bajo de confianza para un mes de mayo desde el año 2009.

La caída en la confianza, o el mayor pesimismo, obedece a un deterioro de todos los componentes que mide la encuesta, particularmente el de los indicadores de volumen de pedidos y expectativas de producción de los empresarios.

Según los empresarios, la caída en la confianza industrial durante mayo refleja que la economía colombiana aún no se ha recuperado.

También cayó la confianza de los comerciantes: De acuerdo con los resultados de esta misma encuesta de Fedesarrollo, el Índice de Confianza Comercial se ubicó en 15,3 puntos, lo que representa una caída de 2,5 puntos respecto al mes anterior y de 13,2 puntos frente a mayo de 2016.

Con el resultado de este mes, la confianza de los comerciantes se ubicó en el nivel más bajo desde agosto de 2013.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias económicas:

-Crece el envío de remesas de colombianos que viven en el exterior: El Banco de la República informó que entre enero y mayo de este año ingresaron al país 2.077 millones de dólares por concepto de remesas, lo que significó un incremento de 6% frente al mismo período de 2016. Los departamentos que más remesas están recibiendo son Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Risaralda. Entre tanto los países desde donde los colombianos más envían remesas son Estados Unidos, España, Chile y Panamá.

-Dura advertencia de la Superfinanciera a las entidades del sector y a los colombianos por la proliferación de monedas virtuales: La Superintendencia Financiera de Colombia reiteró al público en general y a las entidades vigiladas, la advertencia frente a los riesgos potenciales asociados a las operaciones realizadas con las denominadas criptomonedas o monedas virtuales. La Superfinanciera insiste en el llamado que ha venido haciendo en el sentido que el Banco de la República ha indicado que las monedas virtuales, como se les conoce y entre las cuales se encuentra el bitcoin, no son consideradas como una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituyen un medio de pago… Pide a la ciudadanía tener en cuenta que al no ser consideradas un valor en los términos establecidos por la ley, estas monedas no hacen parte de la infraestructura del mercado de valores colombiano, no constituyen una inversión válida para las entidades vigiladas y sus operadores tampoco están autorizados para asesorar y/o gestionar operaciones sobre las mismas. Tampoco ha autorizado a ninguna entidad vigilada para custodiar, invertir, intermediar ni operar con tales instrumentos, como tampoco para permitir el uso de sus plataformas por parte de los participantes, en lo que se conoce como “Sistema de Monedas Virtuales”. El llamado al público en general es a que cada persona conozca y asuma los riesgos inherentes a las operaciones que realice con las denominadas monedas virtuales, pues no se encuentran amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal y sus operaciones no son susceptibles de cobertura por parte del seguro de depósito.

-Ahora los clientes de la comisionista de Grupo Bancolombia, que está listado con sus acciones en la bolsa colombiana, podrán recibir asesoría, si así lo desean, de un robot.

-Este jueves, Merco en alianza con la revista Dinero, presentaron un estudio en el que se encuentra el ranking de las empresas que más retienen y atraen talento… El director de revista Dinero, Carlos Rodríguez, habló de las empresas que ocupan los 10 primeros puestos en esta materia. Rodríguez habló de uno de los factores que hace a estas empresas más atractivas para que las personas talentosas quieran trabajar en ellas. Por otra parte, Mac Máster reveló un ranking de las empresas más innovadoras del país donde participaron 219 compañías y destacó algunos datos.

-El contralor general, Edgardo Maya, propuso crear topes de indemnización en las demandas contra el Estado.

Ante levantamiento de medida cautelar, Prestasalud seguirá adelante con el proceso de compra de Cafesalud: Después de conocerse la noticia de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió levantar la medida cautelar que tenía frenado el proceso de venta de la EPS Cafesalud, el comprador de la EPS, es decir, el consorcio Prestasalud, se pronunció e indicó que seguirá en marcha en este proceso. A través de comunicado aseguró: “PRESTASALUD ha conocido a través de los medios de comunicación la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de levantar la medida cautelar relacionada con el proceso del que somos parte. Frente a lo anterior, continuaremos adelantando las gestiones necesarias para la implementación del novedoso modelo de salud que proponemos que, estamos seguros, beneficiará a nuestros usuarios, todo ello enmarcado en nuestro profundo respeto por el sistema legal colombiano y los derechos de nuestros afiliados”.

INDICADORES ECONÓMICOS

La carga de café bajó y se comprará el viernes en promedio a $747.000 y en el mercado internacional la libra del grano este jueves bajó a 1,1650 dólares. El precio de la papa, uno de los alimentos que más peso tiene en la canasta familiar, por kilo en Bogotá se mantuvo estable en $687, en Medellín bajó a $926 y en Cali subió y se ubicó en $585. En Estados Unidos el petróleo WTI subió a US$42,74 y el crudo europeo tipo Brent subió y se ubicó en US$45,22 por barril. Finalmente, el dólar en casas de cambio subió, se compró a $2.800 y se vendió a $2.880. Y la Tasa Representativa del Mercado que regirá mañana bajó $3.035,83.