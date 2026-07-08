Pico de inflación en Colombia sería en diciembre: qué dicen los expertos sobre el costo de vida

El reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) encendió las alarmas entre los analistas financieros. La inflación en Colombia registró una variación mensual del 0.39 % en junio, una cifra que superó el consenso del mercado y aceleró el indicador anual hasta el 6.14 %. Este comportamiento representa el nivel más alto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde julio de 2024.

Tras conocerse los datos oficiales, los expertos económicos comenzaron a ajustar sus proyecciones de consumo y política monetaria. Las lecturas técnicas coinciden en que el país enfrenta presiones estructurales y estacionales complejas, lo que postergará el retorno a la meta de estabilidad de precios.

¿Por qué subió la inflación? Las tres categorías clave

El análisis de los especialistas destaca que tres grupos de gasto explicaron el 87.7 % del avance total del IPC durante el mes de junio.



El primer factor fue el rubro de alojamiento y servicios públicos, el cual aportó 16 puntos básicos debido al incremento balanceado en los costos de arriendos y copropiedades. Asimismo, se registró un alza significativa en las tarifas de electricidad y gas.

Los precios al consumidor aumentaron 01.74 % en el mes de noviembre Foto: AFP

En segundo lugar se ubicaron los alimentos, con una contribución de 13 puntos básicos. Los analistas califican el comportamiento de este sector como errático, reflejando presiones constantes en la carne y aumentos cíclicos en productos de la canasta básica como la papa y la cebolla.

Finalmente, el sector de restaurantes y alojamiento mostró un incremento notable. Los expertos asocian este repunte directamente con la temporada de vacaciones y el auge de consumo derivado de la fiesta mundialista, elevando la demanda en puestos móviles de comida, domicilios y servicios de catering.



Qué dicen los expertos sobre el futuro del costo de vida

La proyección del pico: los investigadores de DAVIbank advierten que Colombia aún no ha visto el techo de este indicador. Según sus modelos macroeconómicos, el pico de la inflación se alcanzará solo hasta el mes de diciembre de este año.

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Los analistas explican que el incremento en las tarifas de energía eléctrica y gas responde a los preparativos logísticos del país de cara al fenómeno de El Niño. La transición hacia fuentes térmicas de generación, más costosas que las hídricas, ya impacta el IPC sin necesidad de que el choque climático se haya materializado por completo.

En cuanto a la inflación básica (que excluye los componentes más volátiles), las mediciones muestran una tendencia al alza muy sensible. El indicador sin alimentos subió al 5.98%, mientras que la medición que extrae alimentos y regulados permanece cerca del 6 %, confirmando que el consumo interno sigue robusto.

Ante la rigidez de los precios y el repunte generalizado de la inflación, los expertos señalan que el Banco de la República se verá obligado a mantener una postura contractiva para evitar un desajuste mayor en las expectativas locales.

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Bajo este panorama, las proyecciones de DAVIbank apuntan a que la Junta Directiva del Banco Central incrementará la tasa de interés de intervención hacia el 12.75 % en su reunión del mes de julio.

La entidad financiera prevé que la tasa de interés permanecerá en una postura de estabilidad por al menos un año una vez alcance su tope. Los analistas concluyen que no se deben considerar bajadas en los tipos hasta observar una estabilización real en las proyecciones, estimando que la inflación retornará al rango meta del Emisor solo en el año 2028.