Inflación en Colombia subió al 6,14% en junio de 2026: es el nivel más alto en casi dos años

El costo de vida en Colombia volvió a registrar una tendencia al alza. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que en junio de 2026 la inflación anual del país subió al 6,14%.

La cifra representa el nivel más alto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde julio de 2024, periodo en el que el indicador se había ubicado en el 6,86%. Con este resultado, el comportamiento de los precios minoristas frena la senda de estabilización que traía la economía nacional.

Por su parte, la variación del IPC correspondiente exclusivamente al mes de junio de 2026 se situó en el 0,39%.



Los sectores que impulsaron el alza de precios en junio

Durante el sexto mes del año, el comportamiento de la inflación estuvo determinado por presiones en seis divisiones de gasto específicas. Estas categorías registraron incrementos por encima del promedio nacional del 0,39%:



Alimentos y bebidas no alcohólicas: Registró la mayor variación mensual con un 0,67%.

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles: Presentó un incremento del 0,52%.

Bebidas alcohólicas y tabaco: Reportó un aumento del 0,50%.

Prendas de vestir y calzado: Registró una variación del 0,43%.

Salud: Se ubicó exactamente en la media con un 0,39%.

Restaurantes y hoteles: Igualó el promedio nacional con un 0,39%.

El informe técnico del DANE detalló que, al evaluar el panorama indexado de los últimos doce meses, el sector de los servicios gastronómicos y de hospedaje ha sido el más afectado por la inflación en el país.

La división de Restaurantes y hoteles registró una variación anual del 9,59%, consolidándose como el rubro con el mayor incremento acumulado en comparación con junio de 2025.



Este comportamiento sectorial continúa presionando el bolsillo de los hogares colombianos, especialmente en los gastos relacionados con el entretenimiento, el turismo y la alimentación fuera del hogar.