Polémica por alimentos sin cáscara y envueltos en plástico en supermercados

se abrió un debate en redes sociales.Los panelistas de Mañanas BLU se preguntaron si la presentación de estos alimentos de daba por motivos de

exportación, estética o durabilidad.

Aurelio Suarez indicó que esta es una exigencia del Invima, que responde a unos protocolos sanitarios de exportación.

“Colombia adoptó después de firmar el TLC con Estados Unidos, las normas sanitarias de la FDA (Administración de alimentos y medicamentos), entonces ahí están incorporando todos esos elementos que exigen unos protocolos sanitarios de exportación”, indicó.

Por su parte, Nicolás Uribe señaló que, si en realidad el plástico le da más durabilidad al alimento, está de acuerdo con ello.



“Si Colombia es exportador de aguacate en bolsa y eso genera empleos y que consumidores lo compren me parece magnífico, y no estaría en el mercado si no hubiera quien le encontrara utilidad a la cascara de aguacate”, indicó.

En cuanto a la opinión del padre Alberto Linero dijo no estar de acuerdo ya que el plástico daña el medio ambiente.

