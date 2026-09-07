¿Por qué ha subido el precio del pollo asado? Esta es la razón por la que está tan caro

El pollo asado es uno de los productos más consumidos por los colombianos, pero su precio final no depende únicamente del valor del ave. Así lo explicó Gonzalo Moreno Gómez, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), en entrevista con Mañanas Blu.

De acuerdo con Moreno, el precio del pollo como producto ha tenido un comportamiento inferior al de la inflación general, por lo que el incremento que percibe el consumidor al comprarlo preparado responde también a otros costos.

“Para que se hagan una idea, el pollo el año corrido ha crecido 3% según el índice de precios al consumidor, el pollo como tal, pero el IPC total de la economía colombiana va creciendo al 5%”, dijo Moreno.

Blu Radio ATTA KENARE/AFP

¿Por qué ha subido el precio del pollo asado?

El presidente de Fenavi señaló que los restaurantes enfrentan mayores costos relacionados con la mano de obra y la operación de los establecimientos, factores que terminan reflejándose en el precio que paga el consumidor.

“Cuando ustedes hablan del insumo del pollo como tal, no viene subiendo a la velocidad que lo compramos todos cada vez que vamos a comprar un pollo en un asadero, un pollo frito”, explicó.

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Moreno agregó que el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral también están impactando los costos de los restaurantes.

En cuanto al pollo crudo, indicó que su valor puede variar dependiendo del tamaño, el peso y el lugar de compra, pero estimó un precio de entre 25.000 y 28.000 pesos.

El pollo asado sigue siendo el favorito

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Durante la conversación, el dirigente gremial destacó que el pollo asado mantiene una alta presencia en el consumo de los colombianos y aseguró que es el producto que más se vende frente a otras preparaciones.

“Sí, el pollo asado es lo que más se vende. Lo del pollo apanado es que tiene diferentes preparaciones”, precisó Moreno.

Pollo asado Foto: pexels

El presidente de Fenavi también destacó el crecimiento del consumo de pollo fuera del hogar y señaló que ese segmento representa una oportunidad para el sector avícola colombiano.

“Dentro del hogar nosotros ya somos los reyes del almuerzo, de las comidas dentro del hogar, pero fuera el hogar es donde tenemos una oportunidad de crecer”, concluyó.