Revelan lista de postulados del Gobierno para integrar la nueva junta directiva de Ecopetrol

Se revelaron los nombres de las personas postuladas por el Gobierno para integrar la junta directiva de la empresa Ecopetrol. La lista de aspirantes será sometida a votación durante la Asamblea General de Accionistas programada para el próximo 15 de septiembre.

La elección definirá a los representantes que conformarán el máximo órgano directivo de la petrolera estatal para el siguiente periodo.



Los integrantes postulados para la Junta Directiva

En el listado presentado para la votación de la junta figura Carlos Suárez, estratega de campaña del presidente Abelardo De La Espriella.

Asimismo, en la propuesta está incluido Jorge Jaller, quien fue designado embajador de Colombia en Venezuela.

La nómina de candidatos a la administración de la compañía está integrada por:



Carlos Suárez: estratega clave de la campaña del presidente Abelardo de la Espriella.

estratega clave de la campaña del presidente Abelardo de la Espriella. Jorge Jaller: designado embajador en Venezuela.

designado embajador en Venezuela. José Camilo Manzur: presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).

presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis). Ludmila Vergara: actual superintendente de Transporte.

actual superintendente de Transporte. Betzy Martínez: excandidata al Senado de la República por el movimiento de Juan Daniel Oviedo.

excandidata al Senado de la República por el movimiento de Juan Daniel Oviedo. Claudia Margarita Lafaurie: exdirectora encargada de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La postulación incluye voceros de los trabajadores de la empresa y de las regiones donde se extrae hidrocarburos.



En la plancha figura César Loza como representante de los trabajadores de Ecopetrol. Por su parte, Ricardo Rodríguez Yee fue incluido como representante de los departamentos productores.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP

El grupo de postulados lo completa Luis Felipe Henao, quien se desempeña como presidente de la Junta Directiva.

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Ecopetrol anuncia cambios en cinco cargos de su alta gerencia

Por otro lado, la actual junta directiva de Ecopetrol anunció cambios en cinco posiciones de la alta gerencia de la estatal petrolera. De acuerdo a un comunicado de la empresa los directivos actuales permanecerán en sus cargos hasta el 30 de agosto y a partir del 31 de agosto, las funciones serán asumidas temporalmente por otros funcionarios de la empresa mientras se realizan las designaciones en propiedad.

Así las cosas Sandra Lucía Rodríguez Rojas dejará la Vicepresidencia Corporativa de Transformación Territorial y HSE, que será encargada a Miguel Ángel Cortés Angarita.

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También finalizarán sus funciones Jaime Andrés García Cuello, en la Vicepresidencia Administrativa y de Servicios; Diana Marcela Jiménez Rodríguez, en la Dirección Corporativa de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones; Julián Fernando Lemos Valero, en la Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Nuevos Negocios; y Felipe Trujillo López, en la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales.

Los respectivos encargos estarán a cargo de Álvaro Iván Saavedra Barón, Juliana Perdomo Valencia, Adrian Santiago Coral Pantoja y Ana Carolina Ríos Junco.