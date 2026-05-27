Primer empleo en Colombia: ¿Qué buscan las empresas de moda en los jóvenes?

Conseguir el primer camello en Colombia sigue siendo un dolor de cabeza para muchos muchachos. Según datos del DANE del trimestre de diciembre de 2025 a febrero de 2026, la desocupación en jóvenes de 15 a 28 años se ubicó en el 16,5%. Sin embargo, las empresas del sector textil han visto en las nuevas generaciones la clave para renovar sus negocios y estar al día con la velocidad digital.

Compañías como NCS Brands, bajo la gestión de expertos como Liliana Ospina, quien se desempeña como gerente de Talento Humano de la compañía, vienen encabezando esta apuesta para que los jóvenes no se queden estancados. Actualmente, esta firma genera cerca de 1.000 empleos directos en el país, demostrando que la juventud tiene toda la capacidad de aportar innovación en el diseño y en las ventas por internet.

¿Cómo lograr estabilidad en el primer empleo del sector textil?

Para las personas que apenas están arrancando su vida laboral, las textileras no solo buscan manos para trabajar, sino perfiles dispuestos a crecer. Las oportunidades van ligadas a la formación y a las ganas de ascender dentro de las mismas marcas.



La estrategia de estas empresas para retener el talento juvenil se basa en las siguientes herramientas clave:



Ayudas para el estudio: Se ofrecen programas de formación técnica y planes de beneficios educativos para quienes quieren hacer estudios superiores.

Se ofrecen programas de formación técnica y planes de beneficios educativos para quienes quieren hacer estudios superiores. Ascensos internos: Cuando se abre una vacante, se revisa primero el talento de la casa, ayudando a los trabajadores a tomar roles de liderazgo.

Cuando se abre una vacante, se revisa primero el talento de la casa, ayudando a los trabajadores a tomar roles de liderazgo. Aumento de puestos: Para el segundo semestre de 2026 se proyecta un incremento del 80% en la plantilla para atender las temporadas comerciales más altas.

Para el segundo semestre de 2026 se proyecta un incremento del 80% en la plantilla para atender las temporadas comerciales más altas. Inclusión social: Se impulsa con fuerza la participación de las mujeres, quienes ya representan el 48% de toda la nómina de la empresa.

Jóvenes buscan trabajar en empresas de textil Suministrado

El secreto de los Millennials y la Generación Z en la moda

La fuerza de trabajo en estas empresas dio un giro total hacia los menores de 40 años. En la distribución de personal, los Millennials mandan la parada con el 63%, seguidos por la Generación Z con un 19%, conviviendo con un 17% de la Generación X. El promedio de edad general se ubica en los 33 años.

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Tener un equipo tan joven permite que los procesos de venta por internet, el manejo de redes sociales y el uso de inteligencia artificial fluyan con total naturalidad. Esto hace que la ropa pase del diseño a las tiendas de manera mucho más rápida.

Lo que opinan los expertos de talento humano

Liliana Ospina, en su rol como gerente de Talento Humano de la compañía, dejó en claro los motivos por los cuales el sector textil necesita la energía de las nuevas generaciones para competir en el mercado actual.

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"El core del negocio requiere una conexión profunda con la cultura y las nuevas tecnologías; ahí radica la importancia del talento joven, pues son ellos quienes aportan una apertura natural al cambio y a la experimentación, factores críticos para evolucionar en canales de e-commerce y experiencias omnicanal. Construir equipos que reflejen la realidad de nuestro consumidor, principalmente juvenil y femenino, fortalece la identidad de nuestras marcas".