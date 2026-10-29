¿Qué deben tener en cuenta los jóvenes para comprar vivienda VIS en Colombia?

El sueño de tener vivienda propia para miles de jóvenes en Colombia parece ser algo difícil, pese que, de acuerdo con el Observatorio del Hábitat de Bogotá, la venta de inmuebles de interés sociales (VIS) crecieron un 8.1 % durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

En ese orden, el acceso a vivienda propia sigue representando un desafío para quienes comienzan su vida laboral y buscan construir patrimonio. Por eso, expertos recomiendan a los jóvenes a realizar un plan económico antes de adquirir cualquier tipo de inmueble y evitar quedarse en el proceso.

Publicidad

“La compra de vivienda representa una decisión importante para construir patrimonio. Por eso, es fundamental que quienes buscan su primer hogar conozcan sus posibilidades financieras y evalúen las características del inmueble, su ubicación y las condiciones de financiación antes de tomar una decisión”, afirmó Javier Rangel, gerente general de Construcciones Planificadas.

Vivienda Foto: ChatGPT

¿Qué deben tener en cuenta los jóvenes para comprar vivienda VIS?

Lo primero, según expertos, es establecer un presupuesto realista que contemple los ingresos, los gastos mensuales, las deudas existentes y la capacidad para asumir las cuotas de financiación. Además de factores como:



Valor de la cuota inicial.

Requisitos del crédito hipotecario o del leasing habitacional.

Los subsidios a los que se podría acceder, de acuerdo con las condiciones vigentes.

Gastos como la escrituración, el registro y la administración del inmueble.

Revisar las condiciones contractuales, los plazos de entrega y las características del proyecto.

En este contexto, Pinar, proyecto de Construcciones Planificadas, reúne atributos que lo posicionan como una alternativa atractiva de inversión, al ofrecer características que responden a factores clave como la ubicación, el potencial de demanda de arrendamiento y el atractivo del inmueble en el mercado.



El acceso a la primera vivienda requiere tanto alternativas que respondan a las necesidades de los compradores como una evaluación responsable de sus posibilidades económicas.