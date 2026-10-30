¿Qué es TechFin y cómo está transformando la industria financiera en Colombia?

El modelo TechFin está transformando la industria financiera en Colombia al integrar servicios como pagos digitales, créditos y productos bancarios directamente en plataformas tecnológicas que los usuarios utilizan a diario. Desde solicitar financiación al momento de comprar un producto hasta realizar transacciones sin salir de una aplicación de domicilios o comercio electrónico, esta tendencia está cambiando la manera en que las personas acceden a los servicios financieros y cómo las entidades ofrecen sus productos.

A diferencia de las fintech, que nacen con el propósito de desarrollar soluciones financieras apoyadas en la tecnología, las compañías TechFin parten de una infraestructura digital, una base de usuarios y una relación comercial ya establecida para incorporar servicios financieros. Esta evolución fue uno de los temas centrales del panel «El ecosistema TechFin para dinamizar la industria de servicios financieros», realizado durante el Latam Fintech Market 2026 y moderado por Diana Prada, VP Sales de Become Digital.

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En Colombia, el crecimiento de este ecosistema ha estado impulsado por tres factores: la interoperabilidad de los pagos, el avance de las finanzas abiertas (Open Finance) y la incorporación de servicios financieros en plataformas que originalmente no pertenecían a este sector. En el primer frente se destaca Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, que durante su primer año de operación superó los 1.700 millones de transacciones y movilizó más de $262 billones. Además, alcanzó más de 36 millones de usuarios con al menos una llave registrada y 245 entidades conectadas. A esto se suma el Decreto 0368 de 2026, que establece reglas para el intercambio de información financiera con autorización de sus titulares y abre nuevas posibilidades para la integración de servicios.

Ante este panorama, la identidad digital se convierte en un elemento fundamental para garantizar la confianza y la seguridad de las operaciones. La integración de interfaces de programación de aplicaciones (API), biometría, validación documental e inteligencia artificial permite agilizar los procesos y fortalecer la conexión entre los diferentes participantes del ecosistema.