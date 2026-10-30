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Blu Radio  / Economía  / Banco de la República mantiene la tasa de interés en decisión dividida

Banco de la República mantiene la tasa de interés en decisión dividida

La Junta Directiva resolvió por mayoría dejar inalterado el tipo de intervención en una votación que terminó cuatro contra tres. Las presiones inflacionarias por el fenómeno de El Niño y el proyecto de ley de rescate económico marcaron la discusión.

Fachada principal del Banco de la República en Bogotá tras la decisión sobre la tasa de interés.
Fachada principal del Banco de la República en Bogotá tras la decisión sobre la tasa de interés.
Fotos: Blu Radio
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 12,25 %. Según informó el emisor, la votación final registró cuatro apoyos a favor de mantener la tasa en su nivel actual, mientras que tres directores respaldaron una postura de incremento de 25 puntos básicos.

¿Por qué el Banco de la República mantuvo la tasa en 12,25 %?

De acuerdo con la información entregada por la Junta Directiva, la postura restrictiva responde al comportamiento reciente de los precios al consumidor y a los riesgos latentes sobre el costo de vida. El organismo emisor detalló que la inflación anual en septiembre se ubicó en 6,3 %, registrando un leve repunte respecto a los meses anteriores, aunque situándose ligeramente por debajo de las previsiones que manejaba el mercado financiero.

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Asimismo, la entidad bancaria central advirtió sobre la presencia de factores imprevistos que podrían alterar la trayectoria proyectada para los precios de la canasta familiar. De manera puntual, las autoridades monetarias identificaron al fenómeno de El Niño como el principal riesgo al alza sobre el comportamiento futuro de las sendas de los alimentos y los servicios regulados.

Banco de la República.jpg
Banco de la República.
Foto: tomada de redes X, archivo.

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En materia de expectativas, el reporte oficial señala que las proyecciones de los analistas económicos para el cierre de diciembre de 2026 aumentaron levemente al 6,9 %, mientras que para un horizonte de dos años permanecieron alrededor del 4,0 %. A su vez, las expectativas implícitas en el mercado de deuda pública se mantienen alejadas de la meta oficial del 3,0 %.

¿Cómo evoluciona la economía colombiana y el frente fiscal?

Respecto al desempeño de la actividad productiva, la Junta Directiva evaluó los indicadores de la demanda interna e identificó una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía colombiana durante el tercer trimestre en comparación con el periodo previo. Los análisis del emisor evidenciaron un menor dinamismo en el consumo, tanto en el componente privado como en el público.

Esta tendencia a la baja en la actividad económica general fue ratificada por los registros del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del mes de agosto, sumado a los resultados de las encuestas sectoriales de la industria manufacturera y del comercio al por menor, las cuales reflejaron un bajo desempeño de los sectores productivos.

Finalmente, el Banco de la República subrayó que la evolución de las finanzas públicas constituye un factor de primer orden para garantizar la efectividad de la política monetaria en su objetivo de conducir la inflación hacia la meta del 3,0 %. En ese contexto, la Junta Directiva manifestó la importancia de que el Congreso de la República adelante un estudio riguroso sobre el articulado del Proyecto de Ley de Rescate Económico que fue radicado recientemente ante la Cámara de Representantes.

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Banco de la República

Ministerio de Hacienda

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