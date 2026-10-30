"Estamos muy preocupados": alerta de los agricultores por aumento al IVA en Colombia

El director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez, advirtió sobre las posibles consecuencias de la reforma tributaria para el sector agropecuario colombiano y el bolsillo de los consumidores. Según el dirigente, los cambios en el IVA a los alimentos y los insumos agrícolas podrían incrementar los costos de producción, reducir el consumo y profundizar la crisis que atraviesan los productores del campo.

En entrevista en Meridiano Blu, Gutiérrez señaló que el sector enfrenta dificultades relacionadas con el clima, los tratados de libre comercio y el encarecimiento de abonos y fertilizantes. A su juicio, la propuesta tributaria podría agravar este panorama al trasladar mayores costos a los consumidores.

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«Yo estoy muy preocupado porque sin duda esta ley, en lugar de promover el progreso y la economía, lo que va a hacer es retrasarla. El sector agropecuario está pasando por una profunda crisis derivada de una serie de factores que tienen que ver desde el clima, los tratados de libre comercio, problemas del costo de los abonos, los fertilizantes», explicó.

El dirigente manifestó su preocupación por la posibilidad de que productos que actualmente están exentos del IVA pasen a tener una tarifa del 19 %, mientras otros que tienen una tarifa del 5 % también lleguen a ese porcentaje. Esto, según indicó, podría limitar la capacidad de compra de los hogares.



«Si hay menor consumo, habrá menos producción. Y si hay menos producción, hay menos ingreso para los productores. Y si hay menos ingreso para el productor, pues habrá más miseria y más hambre en el campo», afirmó.

Insumos agrícolas y costos de producción

Otra de las preocupaciones de Dignidad Agropecuaria está relacionada con el posible incremento de los costos de semillas, abonos, fertilizantes y plaguicidas. Gutiérrez también cuestionó las disposiciones relacionadas con el uso de semillas certificadas, al considerar que podrían restringir el empleo de semillas tradicionales.

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Frutas, verduras, café y granos entre los sectores afectados

El representante identificó a los productores de frutas, verduras y café como algunos de los más expuestos. También mencionó el frijol, la lenteja y el garbanzo, alimentos que calificó como fundamentales para la dieta de los colombianos.

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En cuanto a las proteínas, advirtió que los impuestos a insumos como el maíz y la soya podrían encarecer la alimentación de animales y afectar la producción de pollo, huevo, carne de cerdo y pescado.

Finalmente, Gutiérrez pidió una discusión amplia de la reforma tributaria en el Congreso y ante la opinión pública. «No hay nada más grave que gravar los alimentos, porque es alejar a los consumidores [...] de la posibilidad de cubrir los nutrientes necesarios para una dieta básica elemental», concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: