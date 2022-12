Santos descarta reforma tributaria estructural para este año

El presidente Juan Manuel Santos descartó que este año se pueda adelantar una reforma tributaria estructural y dio un nuevo parte de tranquilidad al empresariado colombiano sobre los avances de las negociaciones de paz.

Publicidad

Ante los empresarios más importantes de la industria petrolera en la clausura del congreso de la Asociación Colombiana de Petróleo, el jefe de Estado dijo que la reforma no se hará por partes.

“Nosotros no queremos reformas tributarias a pedacitos, si nos van a traer una reforma, que sea estructural, estamos trabajando en ella, no la tenemos lista todavía porque los expertos no han terminado su trabajo y por eso este año no va a ser posible”, manifestó Santos.

Publicidad

Frente al proceso de paz, les dio un mensaje de tranquilidad frente a los alcances de la jurisdicción especial acordada en La Habana, pues, dijo, no se irá “en cacería de brujas” contra los empresarios.