Recientemente, en redes sociales, muchos usuarios se han quejado de no encontrar billetes de $10.000 en los cajeros de Bancolombia. Ante esto, la entidad bancaria reveló los motivos de la decisión, que modificaría la manera en la que los colombianos pueden manejar el efectivo en su día a día.

Los retiros de dinero en cajeros automáticos empezarán a enfrentar cambios. La modificación está relacionada con las denominaciones que entregan estos equipos y con ajustes que tienen como objetivo agilizar las transacciones y mejorar su funcionamiento.

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La decisión se ha evidenciado en varios puntos de retiro, donde los usuarios encuentran mensajes que advierten sobre la disponibilidad de ciertos billetes. La medida también está relacionada con la capacidad de los cajeros para procesar el efectivo.

Bancolombia confirmó a Blu Radio los motivos de la decisión y explicó cuáles son las denominaciones que empezará a priorizar en su red de cajeros automáticos.



Cajero Bancolombia Foto: Blu Radio

¿Por qué Bancolombia dejará de entregar billetes de $10.000?

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De acuerdo con lo revelado por la entidad, la medida hace parte de los ajustes que viene implementando en su red de cajeros para mejorar la experiencia de quienes utilizan estos puntos para retirar efectivo.

"La medida hace parte de la evolución que venimos realizando en nuestra red de cajeros para ofrecer una experiencia de retiro más eficiente. La menor disponibilidad de billetes de $10.000 en el mercado, sumada a las condiciones en las que algunas de estas piezas llegan a los cajeros y que pueden afectar su procesamiento, nos lleva a priorizar otras denominaciones", indicó Bancolombia a Blu Radio.

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De este modo, los cajeros tendrán mayor disponibilidad de otras denominaciones en lugar de continuar entregando billetes de $10.000. Con esta medida se busca aumentar la capacidad de los equipos y facilitar las operaciones en las que los clientes necesiten retirar sumas más elevadas.

¿Qué billetes empezarán a entregar los cajeros de Bancolombia?

Dentro de los cambios que adelanta la entidad también se encuentra la incorporación del billete de $100.000 en sus cajeros automáticos. Esta denominación permitirá aumentar la capacidad de los equipos y facilitar operaciones en las que los clientes necesiten retirar montos más altos.

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"A la vez, avanzamos en la incorporación del billete de $100.000 para aumentar la capacidad de los equipos y hacer más eficientes los retiros. Esto es, que más personas puedan hacer retiros por cada cajero", agregó la entidad.

El ajuste modificará las denominaciones disponibles para quienes acostumbraban retirar cantidades pequeñas de dinero en estos dispositivos. Por eso, los clientes deberán revisar las opciones que ofrece cada cajero al momento de realizar una transacción, especialmente si necesitan efectivo en montos específicos.