Seguro exequial o previsión exequial: ¿cuál protege mejor a una familia en medio del duelo?

Cuando ocurre un fallecimiento, además del duelo aparecen trámites y gastos que deben resolverse en poco tiempo. Para evitar que esa carga recaiga completamente sobre los familiares, existen alternativas como el seguro exequial y la previsión exequial, dos opciones que pueden parecer iguales, pero funcionan de manera distinta.

De acuerdo con el Estudio de Demanda de Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia, Fasecolda y Banca de las Oportunidades, el 55,3 % de los hogares colombianos cuenta con algún tipo de plan o seguro exequial. De ese porcentaje, el 86 % corresponde a planes de previsión y el 14 % a seguros.

¿Cuál es la diferencia entre seguro y previsión exequial?

La diferencia principal está en la forma en que cada alternativa responde ante el fallecimiento. Mientras el seguro funciona mediante una póliza, la previsión está orientada a organizar directamente los servicios funerarios.



Freddy Parada, gerente de Servicios Financieros de Compensar, explica: “El seguro exequial funciona a través de una póliza contratada con una compañía aseguradora y, de acuerdo con sus condiciones, puede contemplar una indemnización, el reembolso de gastos hasta el límite de la suma asegurada o la activación de una red de prestadores”.

Sobre la previsión, el directivo precisa que “está orientado a la prestación directa de los servicios funerarios” y que ofrece una atención logística e integral.

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Por eso, antes de elegir, es importante revisar la cobertura territorial, los familiares que pueden incluirse, las condiciones de permanencia y los servicios contemplados. El precio mensual, por sí solo, no debería ser el factor determinante.

Velorio, imagen de referencia ImageFX

¿Cómo puede evitar gastos inesperados en las exequias?

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Anticiparse puede hacer una diferencia para una familia que, además de afrontar una pérdida, debe resolver asuntos administrativos y económicos. Un plan de previsión puede dejar definidos previamente servicios como la velación, la cremación o la inhumación.

“La previsión exequial permite anticiparse y dejar organizados aspectos que, de otra manera, la familia tendría que resolver en medio del duelo”, señala Parada.

También puede reducir la necesidad de realizar desembolsos de emergencia y tomar decisiones bajo presión. La alternativa no está pensada únicamente para adultos mayores: también puede considerarse cuando una persona adquiere independencia financiera o conforma un núcleo familiar.

En ese sentido, más que verlo solamente como un gasto, la previsión exequial puede entenderse como una forma de organizar anticipadamente aspectos económicos y logísticos que llegarán en un momento difícil.