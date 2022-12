SuperSociedades alerta sobre riesgos de invertir en bitcoin

Ante el gran aumento en el precio del bitcoin durante las últimas semanas, que lo llegan a ubicar en un promedio de US$10.280 dólares (más de $30 millones de pesos), el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, alertó a los colombianos sobre posibles riesgos que pueden tener con estas inversiones, pues en el país esta moneda virtual no cuenta con ningún respaldo legal.



"El llamado esencial a tener una cautela muy especial, hay que recordar que no son monedas centralizadas, no tienen el respaldo de un Banco Central, no tienen un seguro de los depósitos o inversiones que se hagan, la volatilidad es enorme y muchas monedas virtuales han desaparecido en el pasado reciente", expresó.



Le puede interesar: Precio de Bitcoin en Colombia ya supera los 20 millones de pesos.



Reyes advirtió que las personas que invierten en esta moneda virtual corren el riesgo de perder sus recursos.



"Hay que tener un cuidado enorme porque el riesgo de perder los recursos, incluso de ser intervenido es muy alto por la inversión no responsable en esta clase de operaciones”, añadió.



Así mismo, destacó que en Colombia no hay ni se está pensando, por ahora, en regular esta moneda virtual.



"No ha habido una regulación específica, hay que esperar cómo evolucionan estos temas, pero no existe ninguna regulación específica sobre el particular", añadió.