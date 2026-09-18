Tecnología en los bancos ayuda a otorgar créditos más fácil: los reportes ya no son un problema

Acceder a un crédito ya no depende únicamente de llenar formularios, presentar documentos y esperar una respuesta de la entidad financiera. La incorporación de inteligencia artificial, automatización y análisis de datos está cambiando la manera en que bancos y empresas evalúan las solicitudes, con procesos que pueden entregar una decisión en cuestión de segundos.

El tema hace parte de las conversaciones del Latam Fintech Market 2026, evento que se realiza este 17 y 18 de septiembre en Barranquilla y que reúne a representantes de la banca tradicional, empresas fintech, inversionistas, reguladores, Gobierno y proveedores tecnológicos.

Lucas Flórez, CEO de LeanCore, explicó en entrevista con Blu Radio que esta transformación busca acercar los servicios financieros a personas que anteriormente tenían mayores dificultades para acceder a ellos. La tecnología permite consultar diferentes fuentes de información y procesar varias variables al mismo tiempo para determinar las condiciones de una solicitud.

Al hablar de fintech es hablar de acercar los servicios financieros a la persona de a pie señaló Flórez.

De acuerdo con el directivo, la automatización no significa que una entidad simplemente apruebe créditos sin analizar la capacidad de pago. Por el contrario, las plataformas pueden reunir información sobre el solicitante, aplicar políticas de riesgo y determinar qué solicitudes pueden avanzar automáticamente y cuáles requieren una revisión adicional.

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Lucas Flórez, CEO de LeanCore LeanCore

¿Cómo puede la inteligencia artificial aprobar un crédito en segundos?

El proceso puede incluir varias etapas que antes requerían intervención humana. De acuerdo con la información presentada por LeanCore, una plataforma puede automatizar la identificación del cliente, validación de identidad, consulta en centrales de riesgo, análisis de capacidad de pago, aplicación de políticas de crédito, cálculo de cupos, generación de documentos y firma electrónica.

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La conexión mediante APIs permite consultar diferentes fuentes de información y procesar las variables de manera simultánea. Con estos datos, los motores de reglas y modelos de scoring pueden establecer si una solicitud puede aprobarse automáticamente, debe ser rechazada o necesita una evaluación adicional.

Flórez explicó que el análisis también puede incorporar información distinta a la que tradicionalmente utilizan las entidades financieras. En ese grupo mencionó datos relacionados con el comportamiento de un número celular, compras realizadas mediante ese canal y otros elementos que hacen parte de lo que se conoce como data alternativa.

“Darse una idea de si el cliente es bueno o no va más allá de un reporte financiero”, afirmó el CEO de LeanCore.

Esto puede abrir una posibilidad para personas que han tenido dificultades para acceder a financiación. El entrevistado señaló que una persona reportada en una central de riesgo no necesariamente queda por fuera de todas las alternativas de crédito, pues algunas plataformas pueden utilizar otras fuentes para analizar su comportamiento.

¿La aprobación rápida de un crédito aumenta el riesgo de sobreendeudamiento?

La velocidad del proceso no significa, según explicó Flórez, que se elimine el análisis de la capacidad de pago. La automatización permite procesar grandes cantidades de información en menos tiempo y determinar con mayor rapidez si una persona puede asumir determinada obligación.

“Lo que hace optimizar los tiempos es que yo hoy (...) puedo aprobar un crédito en segundos sacando diferentes inputs de la persona”, explicó.

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Entre las variables que pueden analizarse mencionó la edad, localización, estado civil y situación laboral, además de información obtenida de distintas fuentes de datos. La finalidad es que el sistema pueda establecer qué monto puede asumir el solicitante.

Flórez sostuvo que esa capacidad de análisis también puede utilizarse para evitar que una persona reciba un crédito que no está en condiciones de pagar. “Va a llevar a otorgarle el crédito que realmente necesita”, dijo al referirse a la automatización de estos procesos.

Para quienes todavía no tienen experiencia financiera, recomendó comenzar con obligaciones de bajo monto y construir progresivamente un historial que les permita acceder a otros productos. También mencionó modelos como el ‘buy now, pay later’, que permiten realizar compras y pagarlas posteriormente.

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La tecnología también está modificando la relación entre las empresas y el crédito. Según Flórez, compañías que tradicionalmente se dedicaban al comercio pueden incorporar servicios de financiación para sus propios clientes mediante plataformas tecnológicas.

¿Qué es el Latam Fintech Market 2026 y por qué se habla de créditos?

El Latam Fintech Market 2026 se desarrolla este 17 y 18 de septiembre en Barranquilla. La octava edición reúne a más de 100 speakers nacionales e internacionales, junto con representantes de la banca tradicional, el Gobierno, startups, inversionistas, reguladores y proveedores de tecnología.

El encuentro, organizado por Colombia Fintech, busca generar espacios de innovación financiera, negocios y networking alrededor de la industria fintech en América Latina.

En esta edición, LeanCore participa en la zona de startups y presenta una solución para la administración de crédito y productos financieros, con énfasis en la automatización mediante inteligencia artificial. La compañía señala que cerca de un millón de operaciones de crédito han pasado históricamente por su plataforma.

Según cifras citadas en el documento de la empresa con datos del BID y Finnovista, el crédito digital representa cerca del 39,4 % del ecosistema fintech latinoamericano, mientras los pagos digitales representan el 33 % y las soluciones de cripto y blockchain, el 8,2 %.

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Durante el evento, la discusión también aborda cómo las APIs, la inteligencia artificial y la automatización pueden intervenir en todo el ciclo de un crédito, desde la evaluación inicial del cliente hasta la administración de la obligación.