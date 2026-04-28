¿Tenis de marca o réplicas? Por qué comprar 'barato' le podría salir mucho más caro

Comprar tenis se ha convertido en un tema que va más allá del gusto o la moda, y es que su diseño cómodo y ergonómico ha puesto este calzado como un referente para la salud de muchos. En Colombia, cada vez más personas compran estos, sin embargo, muchos optan por adquirir réplicas o productos económicos sin medir las consecuencias al hacerlo. Lo que puede parecer un ahorro puede terminar saliendo caro, para el bolsillo y para la salud.

El auge del comercio digital y de las redes sociales ha permitido mayor acceso a este tipo de productos, los cuales en muchos casos son promocionados como "idénticos" a los originales. Pero detrás de la oferta hay varios riesgos que el sector deportivo ha venido advirtiendo.



Tenis réplicas en Colombia: por qué comprar 'batero' puede salir caro

Detrás de comprar tenis originales existen varios procesos de diseño, tecnología y control de calidad que no se replican en los productos falsificados. Según revela Prochampions, el principal problema no es solo el tema legal, sino también funcional.

“Un tenis original está pensado para amortiguar, dar estabilidad y prevenir lesiones. Las réplicas no garantizan eso”, advirtió Alejandro Cifuentes, vocero de la entidad, al referirse a los riesgos que asumen los compradores.

Entre los principales riesgos se encuentran:



Materiales de baja calidad que se desgastan rápidamente

Falta de soporte en la pisada, lo que puede generar lesiones

Mayor probabilidad de deformaciones en el pie

Pérdida de dinero a mediano plazo por tener que reemplazarlos

Es malo comprar tenis de réplica: esto dicen expertos Freepik

Cómo están comprando tenis los colombianos

Con el paso de los años y la llegada de las redes sociales, el comportamiento de compra ha cambiado. Hoy gran parte de los usuarios busca ofertas en línea, redes sociales o incluso marketplaces, donde el precio puede determinar el proceso de compra.

“Estamos viendo consumidores que priorizan el costo por encima de la calidad, sin evaluar el impacto que eso puede tener a largo plazo”, señaló Cifuentes, al explicar el crecimiento del mercado informal.

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Sin embargo, este escenario también ha abierto la puerta a la informalidad. Si bien ha sido un modo de negocio rentable, también ha presentado algunos problemas, pues son productos que no cuentan con garantías, factura o respaldo, lo que deja al consumidor sin manera de defensa en caso de defectos o engaños.



Cómo impacta el running en la compra de tenis

El crecimiento del running en Colombia también ha dado un impulso en la demanda de tenis. Cada vez más personas se suman a carreras, entrenamientos y hábitos deportivos más saludables, lo que hace que se requiera calzado adecuado para este tipo de deporte.

“Cuando se trata de deporte, el calzado no es un gasto menor. Es una herramienta clave para el rendimiento y la prevención de lesiones”, agregó Cifuentes.

De esa manera, los expertos afirman que elegir un producto de calidad no es un lujo, sino una inversión en salud. Un mal calzado puede afectar desde las rodillas hasta la columna, especialmente en actividades de alto impacto como correr, por ello, lo mejor es comprar en canales confiables, así como priorizar la funcionalidad sobre el precio.