Vía tutela, Fedefútbol pretende amordazar a la SIC: superintendente Robledo

En entrevista con BLU Radio, el superintendente de Industria y Comercio aseguró que la tutela que puso la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tiene como objetivo que no se divulguen las supuestas irregularidades detectadas por la entidad.



“Pretenden ponerle una mordaza a al Superintendencia de Industria y Comercio, callar a la SIC”, dijo Pablo Felipe Robledo sobre la acción jurídica de la Fedefútbol.



“Hoy se vence el plazo para contestar la acción de tutela, la vamos a contestar”, indicó el superintendente, quien aseguró que los argumentos para responder será la defensa del derecho de las personas para estar enteradas y el ejercicio de la libertad de prensa.



“La tutela (de la FCF) es para que la SIC nunca más pueda volver a pronunciarse ante la opinión pública sobre el caso del fútbol. Eso es tanto como prohibirle al fiscal general que no vuelva a hablar del cartel de la hemofilia, o al procurador. Eso es un despropósito total”, aseguró Robledo.



El funcionario aseguró que lo que ha hecho es traducir con sus palabras lo que el pliego de cargos dice.



“Primero, que habrían direccionado el contrato [de venta de boletas] y que para eso se habla incluso de una inversión que hicieron los adjudicatarios del contrato y que eso, al parecer, es un soborno del que se ha hablado. No solo por mí o la Superintendencia sino por mucha otra gente”, recordó.



“Segundo, que habría habido una conducta de desviación de boletas, que son 42.000”, agregó.



"“Eso es lo que dicen los documentos que están recogidos en el acto administrativo. Son las imputaciones. Es que la SIC, que entre otras coas no fui yo, fue el superintenendente delegado de competencia, le imputó, le atribuyó, los acusó, de violar las normas de libre competencia”, complementó.



“Yo nunca he salido a decir que los señores sobornaron o que son culpables, o que ya los condenaron”, aclaró el superintendente de Industria y Comercio.



Escuche completa esta entrevista:

Publicidad