Visa llega a 5 millones de tarjetas en Click to Pay en Colombia: así funciona la tecnología

Visa anunció que Colombia alcanzó un total de 5 millones de tarjetas registradas en su plataforma Click to Pay. Según informó la multinacional de tecnología financiera, este logro refleja una aceleración en la adopción de soluciones de pago digital diseñadas para simplificar las compras en línea y eliminar la necesidad de digitar manualmente los datos bancarios en cada transacción.



¿Cómo funciona Click to Pay y qué ventajas ofrece a los compradores?

De acuerdo con lo detallado por la compañía, Click to Pay opera como una solución que traslada la agilidad de los pagos presenciales sin contacto, que en Colombia representan más del 93 % de las transacciones en establecimientos físicos, al entorno del comercio electrónico. El sistema permite a los usuarios emplear sus tarjetas previamente registradas para confirmar compras de forma fluida.

En materia de ciberseguridad, la plataforma integra tecnologías avanzadas de protección que evitan la exposición de los datos reales del plástico durante la transacción. Cifras entregadas por Visa indican que este mecanismo puede disminuir hasta en un 91 % los casos de fraude en transacciones digitales en comparación con los métodos tradicionales de ingreso de datos.

Tarjeta de crédito Visa Foto: AFP

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Asimismo, la herramienta incorpora en el país la tecnología Visa Payment Passkey, la cual permite validar la identidad del comprador mediante datos biométricos como reconocimiento facial o huella dactilar, omitiendo el uso de contraseñas o códigos de verificación de un solo uso.



¿Qué impacto tiene esta tecnología para los comercios electrónicos?

Respecto al impacto operacional en los comercios vinculados, la organización explicó que la optimización del proceso de checkout influye directamente en la tasa de conversión y en la reducción del abandono de carritos de compra.

Beneficios para los comercios participantes:

Mayor tasa de aprobación: aumento promedio de 10 puntos porcentuales en las tasas de autorización exitosa de las transacciones.

aumento promedio de 10 puntos porcentuales en las tasas de autorización exitosa de las transacciones. Agilidad en el pago: reducción del tiempo requerido por el usuario para completar el checkout en la plataforma web o móvil.

reducción del tiempo requerido por el usuario para completar el checkout en la plataforma web o móvil. Prevención de suplantación: disminución del riesgo de fraude de identidad gracias a la autenticación biométrica directa.

Sobre el hito alcanzado en el mercado colombiano, Carlos Tovar, vicepresidente de Producto e Innovación de Visa para la Región Andina, afirmó: "Alcanzar cinco millones de tarjetas registradas en Click to Pay en Colombia representa un hito importante en la evolución de los pagos digitales del país. Este logro demuestra cómo la innovación puede simplificar la experiencia de compra en línea, aumentar la seguridad de las transacciones y fortalecer la confianza de los consumidores en el ecosistema digital".