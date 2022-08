12 de agosto de 2022 - El Andén, programa completo

Este viernes, 12 de agosto, en El Andén se analizó la reforma tributaria que presentó el Gobierno Petro en el Congreso.

"El Gobierno tuvo que bajarle al monto que esperaba recaudar con la tributaria cuando fue campaña, pero por primera vez en 30 años es una reforma progresiva, que recae en el 2 % más rico del país", dijo la politóloga Alejandra Sánchez.

Por otro lado, el edil por el Centro Democrático Julián Uscátegui opinó: "Con la reforma tributaria Petro pretende que cambiemos el chocorramo por una barra de quinua y eso no va a pasar, los más pobres tendrán que pagar más".

Finalmente, el administrador público Ferman Odair señaló: "La reforma tributaria no va a gravar los productos de la canasta familiar (...) es una reforma distinta a la que proponía el ministro Alberto Carrasquilla y se necesita para garantizar la inversión en lo que quiere la gente"

