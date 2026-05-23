A menos de una semana, así marcha el panorama electoral: El Radar, programa del 23 de mayo de 2026

A una semana de la primera vuelta presidencial, El Radar analiza el panorama electoral en Colombia y las garantías para los comicios del 31 de mayo.

Homenaje especial a La Monposina, ícono del folclor colombiano fallecida esta semana en México a los 85 años. Un recorrido por su legado musical y cultural.

fallecida esta semana en México a los 85 años. Un recorrido por su legado musical y cultural. Entrevista con Hernán Penagos , registrador nacional, sobre la preparación logística y de seguridad para las elecciones presidenciales, los riesgos de fraude y la presión de grupos armados en algunas regiones.

, registrador nacional, sobre la preparación logística y de seguridad para las elecciones presidenciales, los riesgos de fraude y la presión de grupos armados en algunas regiones. Análisis sobre la alerta internacional por el brote de ébola en África Central y las medidas que evalúan la OMS y la FIFA a pocas semanas del Mundial de 2026.

y las medidas que evalúan la OMS y la FIFA a pocas semanas del Mundial de 2026. Conversación con Carlos Caicedo, quien explica sus propuestas de gobierno, sus diferencias con el presidente Gustavo Petro y su visión sobre salud, seguridad y descentralización. Escuche el programa completo aquí: