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A menos de una semana, así marcha el panorama electoral: El Radar, programa del 23 de mayo de 2026

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 23 de mayo de 2026.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de may, 2026

A una semana de la primera vuelta presidencial, El Radar analiza el panorama electoral en Colombia y las garantías para los comicios del 31 de mayo.

  • Homenaje especial a La Monposina, ícono del folclor colombiano fallecida esta semana en México a los 85 años. Un recorrido por su legado musical y cultural.
  • Entrevista con Hernán Penagos, registrador nacional, sobre la preparación logística y de seguridad para las elecciones presidenciales, los riesgos de fraude y la presión de grupos armados en algunas regiones.
  • Análisis sobre la alerta internacional por el brote de ébola en África Central y las medidas que evalúan la OMS y la FIFA a pocas semanas del Mundial de 2026.

  • Conversación con Carlos Caicedo, quien explica sus propuestas de gobierno, sus diferencias con el presidente Gustavo Petro y su visión sobre salud, seguridad y descentralización.

    Escuche el programa completo aquí:

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