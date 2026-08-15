El panorama de Colombia tras el devastador terremoto: El Radar, programa 15 de agosto de 2026

El Radar de este sábado 15 de agosto de 2026, Ricardo Ospina abordó la crítica situación tras el terremoto de San José del Palmar, centrándose en las labores de rescate y reconstrucción en Cali, la emergencia habitacional en Armenia, las pautas de seguridad ante sismos y el análisis científico de la liberación de energía en la placa de Nazca.



Alejandro Eder, alcalde de Cali, detalla la compleja operación de búsqueda con apoyo internacional de equipos de "capacidad pesada" y advierte que la recuperación de la infraestructura física de la ciudad será un proceso extenso de al menos dos años. "Esto es una maratón de que puede durar solo la crisis humanitaria 3 meses, pero la reconstrucción debe durar por lo menos 2 años".



detalla la compleja operación de búsqueda con apoyo internacional de equipos de "capacidad pesada" y advierte que la recuperación de la infraestructura física de la ciudad será un proceso extenso de al menos dos años. James Padilla García, alcalde de Armenia , describe la "emergencia social" en su ciudad, donde miles de familias se encuentran fuera de sus hogares por daños estructurales, mientras gestiona subsidios de arrendamiento con el gobierno nacional. "Armenia después del terremoto (de 1999) se ha venido preparando... dio la posibilidad de que la gente evacuara sin que ninguna estructura se desmoronara".



, describe la "emergencia social" en su ciudad, donde miles de familias se encuentran fuera de sus hogares por daños estructurales, mientras gestiona subsidios de arrendamiento con el gobierno nacional. Fidel Medina, comandante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, ofrece recomendaciones vitales de supervivencia, enfatizando en la importancia de no usar escaleras durante el movimiento y buscar refugio en puntos seguros dentro de las edificaciones. "Lo primero que hay que hacer y lo más sensato es tratar de mantener la calma".



ofrece recomendaciones vitales de supervivencia, enfatizando en la importancia de no usar escaleras durante el movimiento y buscar refugio en puntos seguros dentro de las edificaciones. Rodrigo León, sismólogo y profesor de la Universidad de los Andes, explica que el evento no fue un choque de placas sino una ruptura interna en la placa de Nazca a gran profundidad, lo que permitió cierta disipación de energía. "Los terremotos ocurren a lo largo de fallas o discontinuidades y básicamente es liberación de energía".

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