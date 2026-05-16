Fenómeno de El Niño, crisis petrolera y Mauricio Liscano: El Radar, programa del 16 de mayo de 2026

En El Radar de este sábado 16 de mayo de 2026, Ricardo Ospina analiza los hechos que marcaron la semana en Colombia y el mundo. El programa aborda la alerta por la llegada anticipada y más intensa del fenómeno de El Niño, el impacto de la ola de calor en la Costa Caribe, la crisis mundial por el agotamiento de las reservas de petróleo y el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales.

Gisleni Echeverry, directora del IDEAM , explica por qué hay un 82% de probabilidad de que El Niño llegue antes de lo previsto y advierte sobre sus posibles efectos en el país.

, explica por qué hay un 82% de probabilidad de que El Niño llegue antes de lo previsto y advierte sobre sus posibles efectos en el país. Mauricio Liscano, candidato presidencial, habla de su campaña, sus diferencias con otros aspirantes y las propuestas que impulsaría si llega a la Casa de Nariño.

habla de su campaña, sus diferencias con otros aspirantes y las propuestas que impulsaría si llega a la Casa de Nariño. Desde Madrid, el periodista Enrique Rodríguez detalla la preocupación internacional por la caída de las reservas de petróleo y las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

Además, el periodista y abogado Florencio Sánchez presenta su libro Asesina en serie: el misterio de las frambuesas con talio, sobre el caso de Zulma Guzmán y los nuevos detalles revelados en la investigación.