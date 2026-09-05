Orden público en Colombia tras nuevo Gobierno: El Radar, programa 5 de septiembre de 2026

En El Radar de este sábado, 5 de septiembre de 2026, Ricardo Ospina abordó el panorama de orden público tras el primer mes de la posesión presidencial, con especial atención a la decisión del Gobierno de terminar con la paz total, la extradición de cinco cabecillas que habían sido gestores de paz y los mecanismos que podrían utilizarse frente a grupos al margen de la ley. También se habló sobre envejecimiento activo y saludable.



María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz: habló sobre su postura frente a la decisión del Gobierno de terminar con la paz total y señaló que algunos de los procesos ya venían deteriorándose. También se refirió a la posibilidad de utilizar mecanismos de sometimiento individual para delincuentes regulados y explicó aspectos relacionados con los bombardeos y la protección de niños y niñas.

habló sobre su postura frente a la decisión del Gobierno de terminar con la paz total y señaló que algunos de los procesos ya venían deteriorándose. También se refirió a la posibilidad de utilizar mecanismos de sometimiento individual para delincuentes regulados y explicó aspectos relacionados con los bombardeos y la protección de niños y niñas. Ángela María Buitrago, exministra de Justicia: analizó la decisión del presidente de extraditar a cinco cabecillas que habían sido gestores de paz. Indicó que sí existió voluntad para avanzar en los procesos, pero hicieron falta otros factores y resaltó la importancia de actuar conforme a lo establecido por la ley para alcanzar la paz.

analizó la decisión del presidente de extraditar a cinco cabecillas que habían sido gestores de paz. Indicó que sí existió voluntad para avanzar en los procesos, pero hicieron falta otros factores y resaltó la importancia de actuar conforme a lo establecido por la ley para alcanzar la paz. Oswaldo Restrepo, médico cirujano especialista en epidemiología y líder principal de Vive + y Mejor: se refirió al encuentro internacional que busca promover un envejecimiento activo, saludable y con propósito. El evento se desarrolla este fin de semana, del 5 al 6 de septiembre, en el Centro Felicidad (CEFE), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., con énfasis en la transformación de hábitos saludables para construir longevidad desde hoy.

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