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Roy Barreras revela por quién votará en las elecciones: El Radar, programa del 18 de abril de 2026

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 18 de abril de 2026.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de abr, 2026

El Radar del sábado 18 de abril de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.

  • Roy Barreras, candidato presidencial, habló sobre la polarización política en Colombia y defendió una opción de centro que garantice gobernabilidad sin recurrir a una constituyente.
  • Shomin Laceras, investigador, analizó los primeros meses de Delcy Rodríguez al frente de Venezuela, señalando una estrategia de estabilización económica sin cambios estructurales en el poder.
  • Paula Harker, chef, presentó su restaurante Dolores en Bogotá, un concepto de alta cocina europea que integra productos colombianos y experiencias gastronómicas inspiradas en viajes internacionales.

Escuche el programa compelto aquí:

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