Roy Barreras revela por quién votará en las elecciones: El Radar, programa del 18 de abril de 2026

El Radar del sábado 18 de abril de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.

Roy Barreras, candidato presidencial, habló sobre la polarización política en Colombia y defendió una opción de centro que garantice gobernabilidad sin recurrir a una constituyente.

habló sobre la polarización política en Colombia y defendió una opción de centro que garantice gobernabilidad sin recurrir a una constituyente. Shomin Laceras, investigador, analizó los primeros meses de Delcy Rodríguez al frente de Venezuela, señalando una estrategia de estabilización económica sin cambios estructurales en el poder.

analizó los primeros meses de Delcy Rodríguez al frente de Venezuela, señalando una estrategia de estabilización económica sin cambios estructurales en el poder. Paula Harker, chef, presentó su restaurante Dolores en Bogotá, un concepto de alta cocina europea que integra productos colombianos y experiencias gastronómicas inspiradas en viajes internacionales.

Escuche el programa compelto aquí: