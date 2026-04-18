Roy Barreras revela por quién votará en las elecciones: El Radar, programa del 18 de abril de 2026

Actualizado: 18 de abr, 2026
El Radar del sábado 18 de abril de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.
- Roy Barreras, candidato presidencial, habló sobre la polarización política en Colombia y defendió una opción de centro que garantice gobernabilidad sin recurrir a una constituyente.
- Shomin Laceras, investigador, analizó los primeros meses de Delcy Rodríguez al frente de Venezuela, señalando una estrategia de estabilización económica sin cambios estructurales en el poder.
- Paula Harker, chef, presentó su restaurante Dolores en Bogotá, un concepto de alta cocina europea que integra productos colombianos y experiencias gastronómicas inspiradas en viajes internacionales.
Escuche el programa compelto aquí: