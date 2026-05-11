La importancia de la identidad corporativa con un enfoque más humano en procesos de selección

La multinacional de soluciones de recursos humanos Gi Group anunció una renovación global de su identidad corporativa, una transformación que, según la compañía, va más allá de un cambio visual y responde a una nueva visión sobre el talento humano y el mercado laboral. La actualización de marca comenzó a implementarse desde el pasado 4 de mayo en sus plataformas digitales y redes sociales a nivel mundial.

Con presencia en más de 30 países de Europa, América y Asia, y una operación respaldada por más de 6.000 empleados, la firma italiana busca consolidar una narrativa enfocada en las personas y no únicamente en los perfiles laborales o cargos que desempeñan.

De acuerdo con Daniel Español Calderón, gerente de Marketing y Comunicaciones de Gi Group Holding Colombia, este proceso fue el resultado de más de dos años de trabajo e investigación interna para redefinir la esencia de la compañía.

“Este cambio es el resultado de más de dos años de trabajo y decenas de investigaciones. Todo comenzó con una reflexión profunda: enfocarnos en el ser humano y no solo en un cargo. El talento es mucho más que una etiqueta”, afirmó Español Calderón.



Trabajo / empleo Foto: AFP

Una transformación que trasciende el logo

Aunque el rebranding incluye modificaciones visuales en la marca, la empresa insiste en que el cambio principal ocurre en su visión organizacional y cultural. El tradicional color azul de Gi Group se mantiene como eje de reconocimiento de marca, mientras que se incorporan ajustes en la tipografía, la iconografía y la presentación de sus distintas unidades de negocio.

Entre las novedades destaca la unificación del logo bajo un solo color y una imagen gráfica más limpia y moderna. Además, se refuerza la identidad de sus divisiones especializadas como Gi Pro, Gi Life Sciences y Gi BPO.

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Según la compañía, esta renovación busca representar una evolución hacia relaciones laborales más humanas y cercanas, en las que las habilidades personales y el impacto de cada individuo tengan mayor relevancia.

“Antes que hacer un rebranding, cambiamos la aspiración”, explicó Daniel Español. “La transformación tiene que ver con reconocer las historias que hay detrás de cada persona y el valor que generan diariamente”.La empresa sostiene que el objetivo es dejar atrás una visión limitada del trabajo centrada exclusivamente en títulos o funciones, para avanzar hacia procesos de selección más integrales que reconozcan capacidades humanas, sociales y emocionales.