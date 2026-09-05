En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bendito Menor
Familia en Kennedy
Jonathan Meléndez
Millonarios
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Adicción al celular? Las señales que encienden alarmas: En Blu Jeans, 5 de septiembre de 2026

En Blu Jeans del sábado, 5 de septiembre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

El programa del sábado, 5 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, un recorrido por el 9/11 Memorial Museum, y contó con las siguientes secciones:

  • En Reconstruyendo País, se presentaron dos emprendimientos afectados por el terremoto: D'ABEJAZ, una empresa familiar de Pereira dedicada a productos derivados de la colmena y educación ambiental, y el negocio de salsas artesanales de Adriana Muñoz, en Cali, quien busca volver a empezar tras perder su vivienda.
  • En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la importancia de que los padres mantengan la autoridad frente a sus hijos, a partir del caso de un niño que se negó a ponerse el cinturón de seguridad en un avión y provocó la cancelación del vuelo.
  • En el Tema Central, Marieth Lozano, subdirectora del Campo de Psicología de la Salud del Colegio Colombiano de Psicólogos, explicó cómo identificar una posible adicción al celular y a las redes sociales.
  • En Les Tengo una Historia, se recordó el día en que The New Yorker rechazó publicar el cuento El Rastro de tu Sangre en la Nieve, de Gabriel García Márquez, apenas un año antes de que recibiera el Nobel de Literatura.

Escuche el programa completo aquí:

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad