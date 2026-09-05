¿Adicción al celular? Las señales que encienden alarmas: En Blu Jeans, 5 de septiembre de 2026

El programa del sábado, 5 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, un recorrido por el 9/11 Memorial Museum, y contó con las siguientes secciones:



En Reconstruyendo País, se presentaron dos emprendimientos afectados por el terremoto: D'ABEJAZ, una empresa familiar de Pereira dedicada a productos derivados de la colmena y educación ambiental, y el negocio de salsas artesanales de Adriana Muñoz, en Cali, quien busca volver a empezar tras perder su vivienda.

se presentaron dos emprendimientos afectados por el terremoto: D'ABEJAZ, una empresa familiar de Pereira dedicada a productos derivados de la colmena y educación ambiental, y el negocio de salsas artesanales de Adriana Muñoz, en Cali, quien busca volver a empezar tras perder su vivienda. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la importancia de que los padres mantengan la autoridad frente a sus hijos, a partir del caso de un niño que se negó a ponerse el cinturón de seguridad en un avión y provocó la cancelación del vuelo.

se reflexionó sobre la importancia de que los padres mantengan la autoridad frente a sus hijos, a partir del caso de un niño que se negó a ponerse el cinturón de seguridad en un avión y provocó la cancelación del vuelo. En el Tema Central, Marieth Lozano, subdirectora del Campo de Psicología de la Salud del Colegio Colombiano de Psicólogos, explicó cómo identificar una posible adicción al celular y a las redes sociales.

Marieth Lozano, subdirectora del Campo de Psicología de la Salud del Colegio Colombiano de Psicólogos, explicó cómo identificar una posible adicción al celular y a las redes sociales. En Les Tengo una Historia, se recordó el día en que The New Yorker rechazó publicar el cuento El Rastro de tu Sangre en la Nieve, de Gabriel García Márquez, apenas un año antes de que recibiera el Nobel de Literatura.

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