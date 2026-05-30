En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley seca en Bogotá
Copa Sudamericana
Elecciones presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Alternativas para cocinar cuando faltan ingredientes: En Blu Jeans, 30 de mayo de 2026

En Blu Jeans del sábado, 30 de mayo de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de may, 2026

El programa del sábado, 30 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Areito Gallery: las artesanas colombianas que están entrando al circuito global del lujo desde Santander.
  • En Un columnista nos contó, se habló sobre las elecciones presidenciales.
  • En el Tema Central, Juan David Montoya, chef y empresario paisa, se refirió sobre ¿cuál es el ingrediente más versátil que todos tenemos en casa y al que menos provecho le sacamos? ¿Cuál es el "salvavidas" culinario de cuando la nevera está casi vacía, pero queremos descrestar?

  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre los bowls.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad