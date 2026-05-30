Alternativas para cocinar cuando faltan ingredientes: En Blu Jeans, 30 de mayo de 2026

El programa del sábado, 30 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Areito Gallery: las artesanas colombianas que están entrando al circuito global del lujo desde Santander.

se habló sobre Areito Gallery: las artesanas colombianas que están entrando al circuito global del lujo desde Santander. En Un columnista nos contó, se habló sobre las elecciones presidenciales.

se habló sobre las elecciones presidenciales. En el Tema Central, Juan David Montoya, chef y empresario paisa, se refirió sobre ¿cuál es el ingrediente más versátil que todos tenemos en casa y al que menos provecho le sacamos? ¿Cuál es el "salvavidas" culinario de cuando la nevera está casi vacía, pero queremos descrestar?

Juan David Montoya, chef y empresario paisa, se refirió sobre ¿cuál es el ingrediente más versátil que todos tenemos en casa y al que menos provecho le sacamos? ¿Cuál es el "salvavidas" culinario de cuando la nevera está casi vacía, pero queremos descrestar? En 'La maquina de la verdad', se habló sobre los bowls. Escuche el programa completo aquí: