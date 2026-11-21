El programa del sábado, 21 de noviembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical y contó con las siguientes secciones:



En Leyendas , se hizo un recorrido por algunas de las marcas ficticias más recordadas del cine y la televisión, como ACME, Wonka, Bubba Gump, Duff, Morley y Los Pollos Hermanos. También se recordó cómo varias de ellas lograron saltar de la ficción a productos, restaurantes o negocios reales.

, se hizo un recorrido por algunas de las marcas ficticias más recordadas del cine y la televisión, como ACME, Wonka, Bubba Gump, Duff, Morley y Los Pollos Hermanos. También se recordó cómo varias de ellas lograron saltar de la ficción a productos, restaurantes o negocios reales. En Reconstruyendo País , se presentó la historia de Seven7 Jeans, una de las marcas afectadas por el incendio ocurrido en el centro comercial Gran San, en Bogotá. La empresa, que asegura generar más de 500 empleos directos e indirectos, hizo un llamado a apoyar a los negocios afectados comprando productos nacionales mientras avanzan en su recuperación.

, se presentó la historia de Seven7 Jeans, una de las marcas afectadas por el incendio ocurrido en el centro comercial Gran San, en Bogotá. La empresa, que asegura generar más de 500 empleos directos e indirectos, hizo un llamado a apoyar a los negocios afectados comprando productos nacionales mientras avanzan en su recuperación. En El Secreto de la Innovación , se contó el caso de Vaiv, una marca chilena de agua que apostó por botellas fabricadas con materiales compostables, y de CompoBottle, empresa creada posteriormente para ayudar a otros negocios a reemplazar empaques plásticos tradicionales.

, se contó el caso de Vaiv, una marca chilena de agua que apostó por botellas fabricadas con materiales compostables, y de CompoBottle, empresa creada posteriormente para ayudar a otros negocios a reemplazar empaques plásticos tradicionales. En Cine Zona , Juank Solarte recordó algunas películas que utilizaron Egipto como escenario, entre ellas Transformers, El espía que me amó, Muerte en el Nilo y Los diez mandamientos.

, Juank Solarte recordó algunas películas que utilizaron Egipto como escenario, entre ellas Transformers, El espía que me amó, Muerte en el Nilo y Los diez mandamientos. En Les Tengo Una Historia , se habló de Cristina Fernández Cubas, ganadora del Premio Cervantes 2026, y de una obra marcada por la literatura fantástica, los secretos familiares y situaciones cotidianas que terminan convirtiéndose en inquietantes. Se repasaron títulos como Mi hermana Elba, El ángulo del horror y La habitación de Nona.

, se habló de Cristina Fernández Cubas, ganadora del Premio Cervantes 2026, y de una obra marcada por la literatura fantástica, los secretos familiares y situaciones cotidianas que terminan convirtiéndose en inquietantes. Se repasaron títulos como Mi hermana Elba, El ángulo del horror y La habitación de Nona. En el Tema Central , Tomás Salvador Mendoza, gerente de Promoambiental, explicó cómo ha evolucionado el manejo de los residuos y por qué el reto actual es avanzar de una economía lineal hacia una economía circular. Habló de reducir, reutilizar y reciclar, de la importancia de separar correctamente los residuos desde los hogares y de tecnologías como los contenedores soterrados.

, Tomás Salvador Mendoza, gerente de Promoambiental, explicó cómo ha evolucionado el manejo de los residuos y por qué el reto actual es avanzar de una economía lineal hacia una economía circular. Habló de reducir, reutilizar y reciclar, de la importancia de separar correctamente los residuos desde los hogares y de tecnologías como los contenedores soterrados. En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean al liderazgo en fin de año, con la ayuda de Jaime Darwin Vargas, estratega Empresarial y Consultor Internacional.

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